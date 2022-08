Expresidente de Condusef reconoce a gobierno de AMLO por no adquirir Banamex

De haberse concretado la intención que tuvo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por adquirir 51% de las acciones de Banamex hubiera sido un mal negocio y un mal mensaje para el sector financiero, dijo el analista y expresidente de Condusef, Mario Di Costanzo.

"Me parece un acierto del gobierno que haya dejado al lado su intención de adquirir Banamex. Era un mal mensaje para la comunidad financiera y además era un mal negocio. El gobierno no ha podido consolidar la operación de Banco del Bienestar y el haber adquirido un banco de ese tamaño además de necesitar recursos que no tiene en este momento el gobierno, requerirá de todo un staff que pidiera conducir el banco, cosa que no tienen en este momento", explicó.

En su opinión, las autoridades financieras mexicanas encabezadas por la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deben enviar un mensaje claro sobre qué tipo de sector bancario quieren en el país, el cual podría concentrarse más en caso de que Banorte sea quien adquiera al Banco Nacional de México.

"El gobierno debe tener otras prioridades en materia de finanzas públicas y no la del tema financiero. Hubiese sido aventurado e ilegal meter a la banca de desarrollo. El gobierno debe de pensar muy bien qué quiere para el sistema bancario mexicano en esta operación", dijo.

En ese sentido, dijo que no se trata solamente que los posibles compradores sean mexicanos, sino que también que sean banqueros, ya que sería un error, que uno de los postores, Germán Larrea, se quedara con Banamex.

"Lo que tendríamos que buscar más es desconcentrar la tenencia de activos bancarios", dijo.