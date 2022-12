El paso de Carmelita en El Siglo

La actriz lagunera Carmen Salinas, apareció en múltiples ocasiones dentro de las páginas de "El Defensor de la Comunidad".

La noche del 9 de diciembre transcurría con calma, hasta que las redes sociales se inundaron de una terrible noticia para México que afectaría mucho más a la Comarca Lagunera.

Tras haber sufrido un derrame cerebral el 11 de noviembre, Carmen Salinas murió, pero su legado permanecerá por siempre mientras su familia, sus colegas, sus seguidores y por supuesto, sus paisanos de La Laguna, no la olviden.

Este viernes, se cumple el primer aniversario luctuoso de la nacida en Torreón, quien tocó el corazón del público gracias a su trabajo en cine, teatro y televisión, pero también a sus labores altruistas.

"Hace mucho tiempo, yo estuve pidiendo ayuda a las autoridades para comprarle una silla de ruedas a mi madre, que ya falleció, nadie me ayudaba.

"Doña Carmen vino al Coliseo a ofrecer Aventurera y la esperé por la parte de atrás del lugar. Pude hablar con ella, le platiqué mi necesidad, me pidió un número telefónico y me dijo que me apoyaría. Pues les cuento que en la siguiente semana, me llamaron de su parte para pedirme mi dirección y me llevaron la silla, estábamos felices mi madre y yo", mencionó una persona- que optó por guardar el anonimato- a este diario.

"Ella ayudó a muchísima gente y ayuda de todo tipo, desde recomendaciones para empleos, necesidades de salud hasta volverse madrina de muchas personas. Además de ayudar a artistas a forjar sus carreras en la música o la actuación, Carmen también ayudó a sacar a personas de la cárcel que eran inocente", reafirmó Gustavo Briones, sobrino de Salinas, a El Siglo de Torreón en relación a esa necesidad de la actriz de realizar obras de caridad, las cuales muchas de las veces no sacaba a la luz, ya que optaba por realizarlas bajo el anonimato, algo que siempre habló bien de ella.

En las redes sociales, antes de que llegara el 10 de diciembre, la familia de Salinas anunció su muerte por medio de un comunicado.

"Con profundo dolor, hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas ha fallecido el 9 de diciembre de 2021. Agradecemos todos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia. Así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestra Carmelita Salinas".

Esa misiva fue un golpe muy duro para el medio artístico latinoamericano y es que la lagunera siempre mostró una gran fortaleza y quienes la querían, además del pueblo mexicano y por supuesto de la Comarca, confiaban en que se repondría y saldría bien librada de esa batalla

El Siglo de Torreón viajó a la Ciudad de México para ser parte del funeral de Salinas en Gayosso de Félix Cuevas ocurrido el 10 de diciembre.

Familiares, amigos y seguidores de la lagunera asistieron al lugar para despedirse de ella. El cuerpo llegó a las 11:30 horas.

El productor Juan Osorio y las actrices Rosita Pelayo y Chantal Andere fueron los primeros en arribar a la funeraria.

Gustavo Briones, sobrino de la actriz, charló en exclusiva con El Siglo de Torreón en el exterior de la funeraria.

Reafirmó que Carmen siempre se sintió orgullosa de haber nacido en la Comarca Lagunera y en todo momento detallaba sus raíces y mencionaba lo bonito que es Torreón.

Briones añadió que algo que también hacía feliz a Salinas era tener su calle en Torreón (La 28), tan es así que seguido la presumía en su Instagram.

Gustavo agradeció a los laguneros el apoyo que le dieron a su tía y que hayan hecho bastantes oraciones de acuerdo a sus respectivas creencias pidiendo por la salud de la actriz e imitadora.

Carmen Salinas siempre se mostró orgullosa de haber nacido en Torreón, Coahuila. Donde quiera que estuviera presumía su tierra por todo lo alto.

"Mi orgullo es mi gente lagunera", mencionó entusiasmada la actriz en una entrevista que dio a El Siglo de Torreón en la escuela Alfonso Rodríguez donde ella estudió la primaria.

En esa misma charla, Salinas recalcó el amor que sentía por la tierra que la vio nacer.

"Nunca he negado mis orígenes ni se me olvida dónde hice mis estudios, de alguna manera siempre he estado cerca de la Alfonso Rodríguez, mi escuela", comentó.

Carmen Salinas Lozano nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila, México siendo hija de Carmen Lozano Viramontes y Jorge Salinas Pérez Tejada.

Siendo muy pequeñita, comenzó a tener aspiraciones artísticas inspirada en su hermana Josefina quien cantaba en una estación de radio en estas tierras y se la llevaba para que pudiera verla en vivo, algo que a la entonces pequeña Carmelita le fascinaba.

Cuando cumplió 10 años de edad, inició cantando y haciendo imitaciones de voz en un programa de radio en Monterrey.

Tiempo después, en septiembre de 1953, fue descubierta por el productor de cine Carlos Amador Martínez durante una visita que hizo a Torreón, él la llevó a la Ciudad de México y la ayudó a que debutará en el cine Ópera, marcando el inicio de su gran trayectoria.

Este viernes, en punto de las 19:00 horas se llevará a cabo una misa en honor a la lagunera en la parroquia de Los Santos Cosme y Damián, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc. El Siglo de Torreón estará presente.

La recuerdan

Personas del mundo del espectáculo hablan de Carmelita

"Fui gran compañero de Carmen. Trabajamos en el Teatro Blanquita y en otros sitios. Hizo novelas de mucho éxito". Sergio Corona.

"He ido muchas veces a Torreón, es la tierra que vio nacer a mi adorada Carmen Salinas. La extraño mucho. De repente me despierto con ganas de hablarle por teléfono y luego recuerdo que ya no está. Me sigue poniendo muy triste su partida". Benito Castro.

"Tuvimos el agrado y el gusto de tenerla en el Coliseo con Aventurera, tuvimos 'sold out' en dos funciones. Yo tuve la fortuna de conocerla cuando laboraba con Pablo Montero, me tocó convivir con ella en algunas novelas que él actuó, tuve el honor de sentirme 100 por ciento lagunero al lado de ella. Carmen siempre llevó en alto el nombre de La Laguna y ayudaba a los artistas locales". Empresario lagunero Jorge Mata.