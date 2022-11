'Estoy decepcionada y frustrada', Danna Paola pospone su gira XT4S1S

Danna Paola está triste, frustrada y enojada porque el inicio de su TOUR XT4S1S no podrá ser como estaba planeado debido a que los proveedores le quedaron mal con la escenografía, así lo explicó en un video en el que no pudo aguantar y lloró al dar a conocer la noticia.

La cantante expresó que no quiere decepcionar a su público y desea que todo salga bien en esta gira en la que promete grandes sorpresas, pero por desgracia, no todo depende de ella; entre lágrimas confesó su sentir.

"Yo estoy decepcionada, estoy frustrada, muy enojada porque no lo puedo resolver, no tengo una varita mágica para resolver las cosas y que estén listas mañana, porque ya no está dentro de mí, literal está dentro de las personas que están haciendo eso", comentó.

El 4 de noviembre estaba planeado el show en San Luis Potosí, pero se pospuso el concierto para el 17 de noviembre.

Un sueño hecho realidad

En un live, Danna explicó que esta gira es un sueño hecho realidad, pero que al mismo tiempo está siendo muy complicado encargarse de todo, aunque la empodera estar al mando de este proyecto.

"Al final la decepcionada soy yo y seguramente muchos de ustedes", aseguró; en Twitter publicó unos mensajes en los que expresa su pesar por tener que mover las dos primeras fechas de su gira, y reitera que la culpa fue de terceros y no de ella.

"El artista siempre es quien da la cara, y a quien le tiran todo el hate cuando sucede algo así, y lo entiendo… y yo sé que no gano nada llorando y tratando de explicar la falta de compromiso de 3ros", se lee.

Y aunque muchos de sus seguidores le externaron apoyo y comprensión, otros le reprocharon.

"Entiende que no es tu culpa, y quien no lo quiera entender ni modo, tú estás haciendo todo lo que está en tus manos e incluso afectando tu salud mental para que nosotros podamos disfrutar de un show increíble. Todo va a estar bien y todo pasa por algo. Te amamos mucho Danna". "Tú te sientes mal ahora imagina a toda esa gente que gastó en avión y boletos para poderte ver un rato, se entiende que hay inconvenientes pero todo tiene solución y lo siento pero en un concierto no puedes decir que no se pudo. Cambias de proveedor, buscas opciones", se lee entre los comentarios.