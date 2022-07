Esta noche Rubí dejaría La Academia ¿Se repite la historia de Jolette?

Las críticas que ha recibido a lo largo de 12 conciertos han surtido efecto en Rubí, una de las académicas más polémicas de esta nueva generación; el pasado fin de semana la joven rompió en llanto por los comentarios que recibió de Horacio Villalobos y ahora ha decidido abandonar el programa.

Durante las transmisiones en vivo, que pueden verse a través del canal de YouTube del proyecto, la chica aprovechó un momento y pidió tiempo a sus amigos para despedirse de ellos, pues adelantó que esta noche saldrá, voluntariamente, de "La Academia".

Así se lo hizo saber a Cessia, a quien comunicó que este domingo será la última vez que suba al escenario: "¿Tienes un momentito para despedirme de ustedes? Porque hoy me voy, pero me quiero despedir de ustedes; o sea, sí voy a hacer el concierto, pero lo voy a disfrutar", se le oye decir a su compañera en un video que circula por las redes sociales.

Rubí también explicó que se siente tranquila por la decisión que ha tomado y está segura que una vez que salga de la casa le esperan muchas buenas profesionalmente: "Lo voy a intentar, lo voy a disfrutar. Estoy tranquila. No tengo nada más aquí, pero me esperan muchas cosas allá afuera", agregó.

Esta no es la primera vez que la originaria de San Lui Potosí hace públicas sus intenciones de abandonar el reality show; desde las primeras semanas y ante los fuertes ataques que ha recibido expresó que no quería continuar con su camino; sin embargo, en ese momento el director, Alexander Acha, le pidió reflexionar y tomarse un tiempo, pues sin lugar a dudas es una de las alumnas más queridas por el público y no podía desperdiciar esta oportunidad.

¿Se repite la historia?

Desde su ingreso al programa de Azteca, la joven fue comparado con otra polémica exintegrante, Jolette, de la cuarta generación; pues ambas mostraban pocas habilidades para el canto, pero parecían tener una muy buena aceptación por parte del público.

Jolette, en su momento, se perfilaba como la ganadora de su temporada, pues durante varios conciertos se mantuvo en la primera posición, gracias al voto de sus fans. Pero en el concierto número 17 y en la recta final del programa, la tapatía declinó a la oportunidad de seguir luchando por sus sueños y salió por su propia voluntad.

Ahora, Rubí parecería que está repitiendo la misma historia, ya que a muy pocas semanas de que esta edición llegue a su fin, siendo la favorita de los televidentes y con opiniones donde señalan su poca destreza musical, se despedirá del show, también por una decisión personal.

Hasta el momento se desconoce si la resolución de la joven es de carácter irrevocable, si será apoyada por la producción o si alguno de sus maestros o compañeros podrá convencerla de resistir un poco más.