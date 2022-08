'Esperamos que estén vivos'

"Esperamos en Dios encontrarlos vivos, que estén en alguna burbuja de aire, donde se hayan podido resguardar, eso es lo que esperamos y esa también es la esperanza de las familias", fue lo que manifestó Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del estado de Coahuila, al ser cuestionado sobre si existe una esperanza alta de localizarlos con vida.

El funcionario estatal no quiso ahondar en el tema y refirió que, muy particularmente, porque las familias están muy sensibles a cualquier noticia que se da y por eso, manifestó querer ser muy prudente en sus términos.

Lo anterior lo dio a conocer, al concluir la reunión de evaluación de las acciones para el rescate de los mineros que permanecen atrapados en el pozo, tras el accidente registrado la tarde del pasado miércoles, alrededor de las 13:00 horas, en la cual participó junto con otras autoridades de los tres niveles de gobierno.

Esta fue la segunda ocasión que Riquelme Solís acude a la zona donde se localizan los tres pozos de carbón en Villa Agujita en el municipio de Sabinas y donde permanecen atrapados al menos 10 trabajadores mineros; concentrándose allí todos los esfuerzos por extraer el agua de los pozos para generar las condiciones con el fin de que ingresen los equipos de rescatistas.

"Para nosotros lo más importante como desde el primer día, las primeras horas, los primeros minutos, es el rescate de los mineros, se está trabajando en ello. Técnicamente todos los días hay una reunión muy temprano la cual aquí estuve presente junto con la directora de Protección Civil, el general del 11o Regimiento y de la 47 Zona Militar; aquí estuvieron presentes con todos los ingenieros y con quienes están apoyando para la toma de decisiones que se están dando", indico Riquelme Solís.

El gobernador del estado manifestó que se avanzó en el transcurso de la noche. Eso es bueno y se tomaron distintas opciones como parte del operativo de rescate para que se pueda sustraer mucho más volumen de agua en los próximos minutos, en las próximas horas. Y advirtió que, no dirá absolutamente nada de lo que pueda trastocar el ambiente del dominio público.

"Los datos técnicos, repito, no me quiero meter en ese tema porque es cierta profundidad para que puedan ya entrar los rescatistas y no quisiera dar noticias que luego se confunda a la opinión pública y sobre todo los familiares", precisó Miguel Ángel Riquelme.

Respondió que aún no se reúnen las condiciones para que puedan bajar el equipo especial de buzos que llegó el pasado jueves, y señaló que ahorita están tratando de disminuir todavía más el volumen del agua y por ellos, anunció que se contratará más equipo que pueda ayudar en las próximas horas a extraer el líquido de los pozos.