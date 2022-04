Ya no solo es el Centro, ahora falta agua al Oriente de Torreón

Habitantes de colonias como San Felipe, Horizonte y parte de Las Torres, ubicadas al Oriente de Torreón, reportaron ayer miércoles que desde hace unas dos semanas se ha ido agravando la falta de agua potable suficiente, afirman que es "imposible" ejecutar con normalidad las labores diarias como el aseo personal, lavado de trastes y limpieza en el hogar, pues deben de adquirir el líquido suficiente de las máquinas expendedoras o directamente de las tiendas en garrafón de 20 litros.

En recorrido realizado ayer mismo en la mañana, El Siglo de Torreón visitó domicilios de esos tres sectores para verificar los reportes que se han estado realizando a la redacción; se confirmó que en prácticamente todos los lugares a los que se acudió se tiene una baja presión o hasta escasez, siendo solamente algunas viviendas equipadas con bombas hidroneumáticas las que cuentan con un abasto de regular a moderado.

En calle Torre del Sol, entre San Felipe y la colonia Horizonte, la señora Cristina Martínez mostró su grifo de la cocina prácticamente sin una gota de agua, de la misma forma estaba el tanque de su inodoro y la regadera, afirma que desde el fin de semana pasado ha tenido que gastar hasta unos 300 pesos en la adquisición de garrafones y contenedores para almacenar el líquido.

"Es mucho más de lo que pago en el recibo y ya me lo gasté en el agua de cuatro días, no podemos seguir así porque ya no tengo más dinero, está cada vez peor esto del agua, mi vecina habló al Simas antier (lunes) y le dijeron que era normal, que ya pronto iba a quedar listo, pero mira, ni una gota tenemos... No es justo porque en esta colonia somos muy responsables, cuidamos mucho la 'poquita' agua que sale y pagamos siempre, ojalá nos solucionen pronto", indicó la vecina.

FALLA EL POZO 61 DEL SIMAS TORREÓN

De la misma forma, El Siglo de Torreón consultó con el área técnica del Simas Torreón sobre la falta de agua en esos sectores, se informó que desde hace días se ejecutan obras de reparación en el pozo 61 que abastece esa zona de la ciudad, toda vez que desde el domingo pasado presentó una falla que obligó al organismo a realizar labores especiales en ese equipo.

Se indicó también que será en el transcurso de este jueves cuando quede terminada la obra de reparación, por lo que ya podría comenzar a regularse el suministro de agua potable.

En las últimas semanas han arreciado los reportes por falta de agua o baja presión en diversos sectores de la ciudad, destacan algunas colonias del poniente como La Vencedora, Antigua Aceitera, Francisco Villa y Centro, además de otras al norte como Ampliación Los Ángeles, Jacarandas, Moderna.

De parte del municipio de Torreón se sigue trabajando para dar paso a la construcción de los primeros 4 pozos de extracción de agua potable, sin embargo la demanda sigue en aumento y en coincidencia con el alza en los valores térmicos ambientales.

Las propias autoridades han informado que, pese a los reportes en aumento por falta de agua, se confía en cumplir lo antes posible con la promesa de atender la escasez del agua potable en los sectores prioritarios.

