'Es una diva desempleada', Sylvia Pasquel critica a Lucía Méndez

Una nueva polémica podría desatarse, luego de que Sylvia Pasquel llamara abiertamente "diva desempleada" a Lucía Méndez, su excompañera del reality de Netflix "Siempre reinas".

Lorena Herrera, Laura Zapata y Sylvia Pasquel, menos Lucía Méndez, fueron invitadas al programa "Pinky Promise", conducido por Karla Díaz para YouTube, para hablar de la participación de todas en el reality y fue la hija de Silvia Pinal quien confesó que no tenía tantos haters —personas que la odian— como su compañera.

"Yo no tengo muchos haters en mi cuenta. Yo me he metido en la cuenta de otra compañerita, híjoles... cómo tiene haters, mano", comentó la actriz y sus compañeras la acompañaron con un gesto de aprobación.

"Nosotras sí trabajamos. Es una diva desempleada, neta", expresó la hermana de Alejandra Guzmán.Otra que no se quedó callada y aprovechó fue Laura Zapata, quien pareciera revivió la molestia que le generó haber trabajado con Lucía.