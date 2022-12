'Es un escupitajo en la cara'; Ciro Gómez Leyva critica señalamientos de AMLO

El periodista Ciro Gómez Leyva, quien sufrió un atentado la noche del pasado jueves cuando se dirigía a su domicilio, cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador su postura frente a los hechos, luego de que en la mañanera de este lunes el Presidente dijo que era un "vocero del conservadurismo".

En su programa de Radio Fórmula, Ciro Gómez Leyva se mostró molesto sobre las declaraciones de López Obrador y aseguró que el presidente no ha perdido la oportunidad de atacarlo desde La Mañanera.

"¿Qué necesidad había de hacerlo hoy? Pero bueno, no se puso contener y poco su naturaleza, y ya empezó las agresiones en mi contra: vocero del conservadurismo, etc, etc. Tratando de perfilar una hipótesis, una conjetura, una especulación sobre el ataque del jueves en la noche", indicó.

Consideró que este comportamiento obedece a la forma de ser de Andrés Manuel López Obrador como persona: "ese hombre, aquí no hablo del Presidente, hablo de la naturaleza de ese hombre".

Además lamentó que la postura del Presidente hacia el atentado fuera la siguiente: "Estoy contigo y viene un escupitajo en la cara", dijo Gómez Leyva a su audiencia.

Y cuestionó al Presidente en qué momento ha señalado al Gobierno en torno al atentado que sufrió en la Ciudad de México.

"Se tardó 72 horas, pero llegó la agresión. Él dirá que no es agresión, que es política", agregó.

¿Cómo fue el atentado a Ciro Gómez Leyva?

El pasado jueves 15 de diciembre, Ciro Gómez Leyva dio a conocer en sus redes sociales que alrededor de las 23:30 horas fue víctima de un atentado.

De acuerdo a lo que él mismo escribió, dos personas a bordo de una motocicleta le dispararon hacia su parabrisas "con la clara intención de matarme". Y agregó que se salvó gracias al blindaje de su camioneta.

Tras lo ocurrido, el secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Omar García Harfuch, indicó que el delito se investiga como ataque directo y se busca a los responsables, quienes habrían huido con rumbo al Estado de México.