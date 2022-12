ENSAYO SOBRE LA CULTURA

MEDITACIONES SOBRE LOS EVANGELIOS

En Navidad es conveniente cuestionarse sobre las creencias cristianas, ya que soy católico medio. En muchas ocasiones he pensado que lo que ha hecho la institución Iglesia nada tiene que ver con lo que dicen los evangelios; por ejemplo: la Inquisición. Ahí ¿qué pasó con lo de amar a tu enemigo?

Para principio de cuentas, siempre he creído que el cuestionario del examen final ya nos lo han dado. Lo encuentro en Mateo 25-21: "Cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, se sentará sobre el trono de gloria y reunirá en su presencia todas las gentes y separará a uso de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: venid benditos de mi padre, tomar posesión del reino, preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, peregriné y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, preso y viniste a verme . Y le respondieron los justos, señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te acogimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, en verdad os digo que cuantas veces hiciste eso a uno de estos mis hermanos menores, me lo hiciste a mi"

Y los que no lo hagan, no pasarán el examen.

Lo que hagas por el otro es lo importante en este pasaje; y esto lo podemos subrayar con la multiplicación de los panes. La narración se encuentra en Mateo 14-13. Léalo. Más que el milagro, es el repartir, lo que hay, entre todos. El joven del canasto de los cinco panes y dos peces, dio lo que tenía para que se repartiera entre todos. Sobró y se recogieron en doce canastos. ¿De dónde salieron los tales? Yo siempre he imaginado que alguien más llevaba alimentos y visto lo que el muchacho hizo, les dio vergüenza y sacaron lo suyo, también eso sería milagro. Perdón, es una interpretación que nada tiene que ver con el texto.

Otra de las enseñanzas que podemos sacar del texto es en Mateo 7-1: "No juzguen y no serán juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden, se les medirá."

A lo anterior le podemos agregar el pasaje de la Magdalena: "El que esté libre de pecado que tire la primera piedra."

Otro pasaje más: Mateo 5-44: Pero yo les digo: "Amad a vuestros enemigos y orad por los que los persiguen" esto es lo más difícil de hacer, por eso vivimos en un mundo de guerras estúpidas, además de enfrascarnos en fundamentalismo que no tienen razón de ser. Qué lejos estaba la Inquisición de estas enseñanzas, como los fascismos de cualquier tipo, la ultra derecha o la ultra izquierda.

Lo otro es la parábola de los talentos. Dios le da a cada quien potencialidades que debe de desarrollar a lo largo de su vida. En mis tiempos le llamábamos vocación. Cada quien debería de analizarse para saber cuál es su finalidad en el mundo y actuar en consecuencia. Es mentira que el triunfador es el que gana riqueza y dinero; de qué le sirve si va a perder su dignidad, si quieres olvidarte del alma. No creo que a los narcos les interese su condición humana. Hay quienes viven drogados de diferentes modos, para no sentirse gusanos.

Cumplir con tu función de hombre es buscar tu vocación y dar lo que debes de dar para cumplir con ella. Para empezar, si tienes inteligencia, busca el conocimiento. Si tienes emociones, busca el amor y el arte. Si tienes voluntad, véncete a ti mismo.

No esperes el milagro, en ti está el milagro, porque tienes muchas facultades de las que no te has dado cuenta. Tienes la obligación de su desarrollo.

La fe de los pueblos se observa en los rituales como en las peregrinaciones. Me encantan los rituales, ligados a los mitos que parten de los textos que te dan una manera humana de vivir, en una sociedad que busca la armonía. Ese sería mi sentido de la Navidad.

Hay mucho más que se le puede sacar a los textos.

¡Feliz Navidad!