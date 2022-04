EN VIVO: Cámara de Diputados aprueba en lo general reforma a Ley Minera sobre litio

Como de urgente resolución, con todos los trámites dispensados, en dos horas, y con la oposición ausente, Morena y sus aliados aprobaron la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador para nacionalizar el litio.

La reforma a la Ley Minera se avaló en el pleno con mayoría de 298 votos a favor por parte de Morena, PVEM y PT, cero en contra, así como 197 abstenciones por parte de PRI, PAN, PRD, y MC.

Un día después de ser rechazada la reforma eléctrica, el pleno de la Cámara de Diputados avaló dispensarle los trámites a la nueva iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que pretende nacionalizar el litio.

La iniciativa, expuesta como el plan "B" del gobierno federal ante el rechazo de la oposición a su reforma constitucional en materia eléctrica, fue recibida el domingo por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

La modificación a la Ley Minera fue firmada por el presidente López Obrador desde el jueves pasado y con ella se tiene la intención de declarar el litio un bien "estratégico" para el país, al igual que el petróleo.

Este lunes en su conferencia matutina, AMLO reiteró que al modificar cuatro artículos, busca evitar que se den contratos para la explotación, distribución y comercialización del litio, tareas que se mantendrían solamente a cargo del Estado.

Esto a través de un organismo público descentralizado que se encargará de administrar y controlar el litio, aunque aún no se define si dependerá de la Secretaría de Economía o de la Secretaría de Hacienda.

A diferencia de los requerimientos de este domingo, donde se necesitaban los votos de dos terceras partes de la Cámara de Diputados para ser aprobada, la modificación a la Ley Minera pasó sólo con mayoría simple, es decir, con el 50 por ciento de los votos de la Cámara de Diputados más uno, es decir con un mínimo 251 votos a favor.

¿Cuántos proyectos de mineras extranjeras para explotar litio hay en México?

(ARCHIVO)

En momentos en que se discute la iniciativa para nacionalizar el litio, la Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía registraron hasta el 2021, un total de 16 proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero.

Dichos proyectos están operados por empresas canadienses, chinas, británicas, italianas, australianas, algunas en asociación con mexicanas, de acuerdo con el Directorio del Segundo Semestre del 2021 de proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero.

Los 16 proyectos mineros operados por mineras extranjeras, en la segunda mitad del 2021 estuvieron concesionados proyectos mineros de la siguiente forma:

La empresa canadiense Advance Lithium Corp, antes Advance Gold Corp, tiene siete proyectos en etapa de exploración de litio, de esos, tres se ubican en San Luis Potosí y cuatro en Zacatecas.

One World Lithium, de origen canadiense, tiene un proyecto en el Salar del Diablo, en Ensenada, Baja California, el cual está en la fase de exploración.

La empresa británica china, Bacanora Lithium PLC y Ganfeng Lithium tuvieron en el 2021, un proyecto en desarrollo, en Hermosillo, Sonora de litio. Además de tres proyectos en exploración de carbonato de litio en Puerto Peñasco, Sonora.

Mexital Mining, empresa italiana, cuenta con un proyecto en la fase de exploración de carbonato de litio en Sonora.

Hay otra concesión que se dio en asociación a las empresas austriaco mexicana, Zenith Minerals/Alejo Monsiváis las cuales desarrollan tres proyectos de litio en la fase de exploración, en el municipio de Pánfilo Natera en Zacatecas.

¿Qué es y para qué sirve el litio?

El Laboratorio Nacional Los Alamos, ubicado en Estados Unidos, señala que el litio es el metal más ligero de todos, ya que su densidad es de aproximadamente la mitad que la del agua. Según el portal Live Science, el litio se usa en la fabricación de aviones y baterías, mientras que el carbonato de litio se usa en el tratamiento del trastorno bipolar. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental de EU, las sales fueron los primeros medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para tratar la manía y la depresión.

Hoy en día, el litio es uno de los metales más codiciados, pues es necesario para fabricar las baterías de las computadoras portátiles, teléfonos y otros dispositivos digitales. El litio se encuentra en países como Australia, Chile, Argentina, México, Bolivia y Estados Unidos; sin embargo, Chile y Australia son los países que más producen litio en el mundo.

AMLO y la nacionalización del litio

Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la Secretaría de Economía realiza un análisis para nacionalizar el litio en México y confirmó que algunas empresas ya trabajan con el mineral. El litio ha cobrado gran importancia en todo el mundo en las últimas décadas e incluso se especuló que el presunto golpe de Estado en Bolivia se debía a las minas de litio que se ubican en aquel país.

El Presidente argumentó en conferencia que el litio es un mineral ahora considerado como estratégico, de manera que las concesiones otorgadas para la extracción de minerales no serán consideradas. "Cuando se entregaron esas concesiones no era litio, sino explotación de minerales, y el litio es otra cosa, es un mineral estratégico y es de la nación. No es como el oro, la plata, el cobre, es otra cosa, tiene que ver más con un recurso de la nación estratégico como el petróleo, entonces la concesión para el litio es especial", dijo el presidente.

Diputados de oposición abandonan pleno de la Cámara Baja

(EL UNIVERSAL)

Diputados mexicanos de oposición se retiraron este lunes del pleno de la Cámara Baja con tal de abstenerse de la inminente votación de la iniciativa de reforma a la Ley Minera, que propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, busca nacionalizar el litio.

“El albazo del que seremos testigos representa un acto desesperado, un acto que comprueba una vez más que se actúa con la víscera, con odio. Hoy el presidente López Obrador deja claro de que si no puede ganar lo quiere arrebatar”, dijo el diputado Anuar Roberto Azar Figueroa.

El legislador, representante de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), acusó que la intención del mandatario mexicano con esta nueva reforma es “doblegar” al aparato legislativo, y por ello presentó primero una moción suspensiva, la cual fue desestimada por el resto de las bancadas.

Tras la decisión de los legisladores del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados de seguir con la discusión de la iniciativa, los diputados opositores abandonaron el recinto al grito de: “Es un honor, no ser lacayos de López Obrador”.

El único partido que no forma parte del oficialismo fue Movimiento Ciudadano, quien sin embargo también pidió más tiempo para analizar la propuesta de reforma y advirtió de que esta no contemplaba la protección al medioambiente.

La iniciativa propuesta por López Obrador busca que no haya concesiones ni contratos para la explotación del litio y que sea solo responsabilidad del Estado pero ha creado polémica porque la empresa con capital chino Bacanora Lithium tiene ahora una concesión en Sonora, en el noroeste, que le permitiría extraer 35,000 toneladas por año de carbonato de litio.

Este se considera uno de los mayores yacimientos del mineral del mundo, con 8.8 millones de toneladas equivalentes con reservas que durarían 250 años.

Pero López Obrador reiteró que su Gobierno no permitirá a extranjeros explotar litio aunque tengan concesiones previas.

Esta reforma a la Ley Minera llega después de que este domingo fracasara la aprobación de la reforma constitucional del sector eléctrico al no lograrse la mayoría calificada de dos tercios de la Cámara Baja para su aprobación.

Morena exhibirá a diputados 'traidores' por votar contra Reforma Eléctrica

(EFE)

El partido gobernante de México, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), anunció este lunes una campaña para exhibir a los diputados "traidores" que impidieron el domingo la aprobación de la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Queremos que la gente, que el pueblo, vea las caras, los rostros de los traidores para que no olvidemos nunca quién le dio la espalda al pueblo, quién le dio la espalda a nuestros hijos, quién le dio la espalda a nuestros nietos", declaró en conferencia el presidente de Morena, Mario Delgado.

El dirigente hizo este anuncio después de que este domingo no se consiguió la mayoría calificada, de dos tercios de la Cámara de Diputados, para aprobar la reforma constitucional de López Obrador sobre electricidad, con 275 votos a favor de la coalición oficialista y 223 en contra por parte los opositores.