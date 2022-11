En riesgo de perder 20 mdp del FASP

De no aplicar 20 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) antes de que termine el año, Durango perdería el recurso y no sería contemplado para recibirlo el siguiente año.

Así lo manifestó Óscar Galván Villarreal, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, quien mencionó que se requiere ubicar dicha cantidad para poder aplicarla.

Es de recordar que, el actual Gobierno del Estado, entró en funciones a mediados de septiembre pasado y, hasta entonces no se había ejercido dicho recurso.

Ahora, la autoridad en turno, revisa en donde está ese recurso destinado por la Federación a Durango, pues urge aplicarlo.

El problema de no aplicar el dinero del FASP antes de que termine 2022, es que, no solamente se pierde la cantidad asignada, sino que Durango no sería tomado en cuenta para 2023, pues al no gastarlo, significa que no se necesita.

"El problema que tenemos ahorita es que el recurso no está y falta poco tiempo para poder ejercerlo y cumplir con la estrategia de seguridad", expuso.

El FASP es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública.

Este esquema atiende a los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se orienta a los diez Programas con Prioridad Nacional.

Entre estos se menciona el desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública.

También busca fortalecer el desarrollo, profesionalización y certificación policial, las tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial.

Promueve la implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios, junto con el fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes.

Va por el desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos, el refuerzo del Sistema nacional de información para la seguridad pública. De igual forma contempla el sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas; también fomenta el fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto; así como la especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas.