En próximos días podrían liberarse al 100 por ciento las clases presenciales en Coahuila

Ante la disminución de casos positivos de COVID-19 y hospitalizaciones en Coahuila, se espera que en los próximos días se comiencen a liberar al 100 por ciento las clases presenciales en algunas escuelas de educación básica del estado, informó esta tarde el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Además, el secretario de Educación en la entidad, Francisco Saracho Navarro, pidió al Subcomité Técnico de Salud valorar una posible disminución del espacio entre las bancas de las aulas, pasando de 1.5 metros a un metro hacia sus cuatro lados.

“Aspiramos a que pronto se puedan regresar el 100 por ciento de los alumnos en forma presencial por lo cual le hemos solicitado al doctor (Roberto) Bernal (secretario de Salud) que cuando lo tenga oportuno, que me pueda disminuir la distancia de un metro y medio a un metro. Me comentaba él que esperará 15 días, que la información (de Covid-19) ha venido mejorando mucho las condiciones actuales, pues sí le solicité formalmente que lo valorara y que de acuerdo a los conocimiento y la experiencia propia pues me comentara la posibilidad de disminuir ese metro y medio”, indicó.

En la actualidad, las autoridades educativas mantienen el aprendizaje combinado, es decir, se alterna el tiempo de clase presencial en la escuela con actividades de aprendizaje en casa o a distancia. En este contexto, acude cierto porcentaje de alumnos a las aulas y el resto sigue su enseñanza de forma virtual.

Este lunes, la Secretaría de Educación de Coahuila informó que de la primera a la sexta etapa y como parte del Regreso a Clases Seguro, se han autorizado para clases presenciales a 2,023 escuelas públicas en el estado con atención a 369 mil 153 estudiantes de los niveles inicial, especial, preescolar, primaria y secundaria. En la Región Lagunera, son 720 escuelas con clases presenciales y con una matrícula de 123 mil 329 alumnos.

La modalidad de clases a distancia está implementada en 2,109 planteles educativos del estado con 385 mil 711 alumnos. En la Comarca Lagunera son 733 centros escolares y 125 mil 412 niños, niñas y adolescentes.

Saracho Navarro agregó que en la propuesta de la séptima etapa de reactivación escolar se tienen consideradas 697 escuelas, de las cuales 570 trabajarán a distancia y 127 de manera presencial. También se suman 803 escuelas privadas y en su conjunto, serían 2,953 escuelas en modalidad presencial.