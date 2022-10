Empresas por cerrar, a falta de pago de gobierno

Hay empresas que ya cerraron o que están a punto de hacerlo ante la falta de pago por parte del Gobierno del Estado, por el adeudo que se heredó de la pasada administración.

"Pediríamos que se abran las carpetas de investigación y que se castigue a quien cometió, que se procese sobre todo en esos temas que siempre quedan inconclusos porque aquí el principal problema es que hay empresarios que están a punto de la quiebra debido a la falta de pago", informó la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Magdalena Gaucín.

Y explicó que lo peor es que no se les dice cuándo se les pagará. "Sobre todo porque no hay una promesa aún de que esto se vaya a liquidar a corto plazo, que es lo que vemos más complicado, sí hay ya empresas que están a punto de la quiebra, otras a lo mejor ya cerraron pero sí es un tema que a nosotros como empresarios nos preocupa que no hay certeza de cuándo van a ser liquidados estos pagos que se les deben".

Por lo que los empresarios se sienten engañados. "Se puede decir que engañados porque siempre se nos estuvieron haciendo promesas y promesas de que se iba a cumplir y ahorita desafortunadamente vemos esta situación del quebranto a las finanzas del estado", complementó.

Sobre el monto, refirió que en un inicio se hablaba de 20 millones de pesos, "pero bueno es un monto más grande porque muchas cosas no están cuantificadas, otras son facturas que se abonaban y seguían requiriendo servicios, entonces iba creciendo la deuda, pero sí es una deuda considerable", agregó.

Esto sin contar el adeudo con los constructores que se ha estimado en un monto superior a los 300 millones de pesos.