Emprendedores locales quedan 'decepcionados'

"Decepcionados y frustrados" es como dejó la Administración pasada a los emprendedores locales, luego de que no se les pagaron los adeudos como se había prometido, enfatizó el presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ), Alejandro Treviño Gamboa.

"Decepcionados y frustrados, son los adjetivos que podría ponerle. Fueron compromisos que no se cumplieron, fueron palabras de secretarios y del (ex) Gobernador mismo que no se cumplió y esperamos que este nuevo gobierno cambie esas formas, que nos cumpla a los jóvenes empresarios, que en realidad se fomente el emprendimiento y la empresa de los jóvenes y con el ánimo de sumar y ver qué podemos hacer en conjunto", complementó.

Sobre los primeros nombramientos que hizo el gobernador Esteban Villegas Villarreal, consideró que son personas que conocen los distintos temas y, específicamente en el ámbito económico, hay perfiles con los cuales se confía que se podrá avanzar.

Por lo que dijo que el primer planteamiento que se hará a los nuevos servidores públicos es que se pague lo que se les debe. "Que lo antes posible se liquiden los adeudos para poder empezar a pagar deudas también, porque las empresas no están esperando ese dinero para gastárselo sino para pagarlo más adelante", mencionó.

Comentó que al cierre de la pasada Administración, se quedó un adeudo con los emprendedores de 12 millones de pesos, "ya se presentaron los adeudos con el equipo de entrega-recepción, estábamos esperando que se formalizaran los nombramientos para acercarnos con cada uno de los secretarios", concluyó.