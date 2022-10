Emiten postura sobre asignación de plazas

Señalan manejo discrecional y político en la asignación de plazas vacantes por parte de la sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) en la región lagunera de Coahuila, cuyo secretario general es José Manuel Riveroll Duarte.

Francisco Alejandro Guillén Macías, representante estatal del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud, dijo ayer que hay represión y diversas inconformidades, pues por compromisos políticos algunos trabajadores no han podido ser beneficiados en los movimientos escalafonarios, es decir, en las promociones de ascenso.

Según Guillén Macías, documentaron el caso de Frida Cepeda Villarreal, nieta del diputado local por el PRI, Mario Cepeda y que supuestamente está en la nómina con un código que no coincide con el puesto que se desempeña. Explicó que su fecha de ingreso fue el primero de agosto de 2022 con el puesto de Jefa de Jurisdicción Sanitaria y no se especifica cuál. La Adscripción dice: Oficina jurisdiccional nómina federal.

"Como Sindicato tienen que pugnar por la defensa de los trabajadores, los trabajadores con estudios, con antigüedad, no han podido escalafonar, no han podido participar, ¿porqué?, porque las bases altas ya están comprometidas con políticos", expuso. Indicó que esta situación ha afectado a unas 20 personas y que algunos de ellos, con varios años de antigüedad se han quedado sólo con la plaza de pie de rama. Además, dijo que hay personal al que no se les ha pagado el ahorro ni el concepto 30 de alto riesgo y que el Sindicato está enterado "y no ha hecho nada. También tenemos trabajadores a los que no se les tomó en cuenta para la distribución de las mochilas para los hijos de los trabajadores, tenemos trabajadores que han sido agredidos".

Guillén Macías está adscrito al Hospital General de Torreón con la categoría de Apoyo administrativo en salud A1 y fue comisionado como representante sindical por el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud para que realice las actividades propias del gremio. Lo anterior, ya fue notificado al secretario de salud del estado, Roberto Bernal Gómez.

Expuso que el proceso de afiliación a este Sindicato comenzó en Coahuila el pasado primero de octubre del presente año y que van 80 trabajadores adheridos de los cuales alrededor de 34 son de la Comarca Lagunera.

Mencionó que la primera etapa de afiliación concluye en diciembre de este 2022 para posteriormente y como lo marcan los estatutos con el límite de 200 trabajadores afiliados poder concretar en enero del próximo año el registro para el Comité Ejecutivo Sindical.