Ellos serán los participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity

Una nueva edición de MasterChef Celebrity está apunto de llegar a todas las pantallas de México, y es que este 13 de julio dieron a conocer los participantes que se jugarán el mandil para convertirse en el mejor chef de esta competencia y seguir los pasos de Germán Montero, el primer ganador de esta competencia.

Esta nueva entrega trae consigo no solo grandes sorpresas, sino también queridos participantes, desde Margarita ‘La Diosa’ de la Cumbia, hasta el temible juez de La Academia, Arturo López Gavito, de quien mucho se habló de esta participación.

En una rueda de prensa, el mismo crítico reveló que su pasión, además de ser la música, también es la cocina:

“Espero aprender de todos, esto es una experiencia para crecer como ser humano. Poca gente sabe, pero a la par de la música, mi pasión también es la cocina, entonces vengo con mucha ilusión de poder colaborar y participar “

Por otro lado, también señaló que esta participación no afectará en lo absoluto su trabajo como juez en La Academia.

“Tengo la gran fortuna de que la academia es sábado y domingo, y esto es de lunes a viernes, ese lugar del panel sagrado nadie lo suple”, comentó con una gran sonrisa.

La conductora Talina Fernández, quien también será participante, confesó que se encuentra muy emocionada por esta nueva oportunidad:

“Estoy ilusionada porque estoy rodeada de jóvenes y la juventud se pega, si puedo caminar todavía puedo dar algo. La emoción es que voy a estar en un programa en donde voy a aprender. Nadie me cae mal, a todos les quiero desear suerte. He visto en entrevistas que me tienen miedo a mi, pero en este terreno en la tele nunca me permitieron cocinar y ahora voy a aprender y me voy a apoyar en ellos”.

Participantes

Arturo López Gavito, Margarita, ‘La diosa de la cumbia’, Alan Ibarra, Talina Fernández, Carlos Eduardo Rico, Nadia, Francisco Gattorno, Lorena Herrera, Veronica del Castillo, Ernesto D´Alessio, Alejandra Toussaint, Mau Mancera, Carmen Campuzano, Pedro Moreno, Alejandro Avalos, Ricardo Peralta, Julio Camejo, Marcelo Lara cantante Macky Gonzalez, Pedro Moreno, Alejandra Avalos, Ricardo Peralta, Karla Gascón.