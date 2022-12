El sexto lugar

"El plan de recuperación que estamos aplicando no se ajusta al modelo neoliberal, neoporfirista".

Andrés Manuel López Obrador, 5.4.2020

El coordinador de comunicación social de la Presidencia, Jesús Ramírez, tuiteó orgulloso este pasado 28 de diciembre: "La revista The Economist, que cuando cuestiona al presidente López Obrador se vuelve noticia en medios y redes, hoy que pone a México entre las seis economías con mejor desempeño del año entre 34 países, la mayoría ricos, los medios ignoran la nota".

El artículo "2022 Unlikeliest Winners", efectivamente, coloca a México en sexto lugar de 34 países de la OCDE bajo cinco parámetros: cambio del PIB del cuarto trimestre de 2021 al tercero de 2022, aumento en precios al consumidor de diciembre de 2021 a octubre de 2022, amplitud de inflación (porcentaje de categorías de productos con aumentos de más de 2 por ciento), precios de acciones en bolsa y deuda pública neta como porcentaje del PIB. Son criterios "neoliberales", es cierto, pero coincido con Ramírez: señalan una mejoría económica.

El primer puesto de esta improbable lista de "ganadores" es Grecia, seguido de Portugal e Irlanda. Israel y España están empatados en cuarto lugar, mientras que México se encuentra en sexto. Los últimos seis puestos están ocupados por países que antes habían tenido brillantes desempeños económicos: Estonia, Lituania, Eslovaquia, la República Checa, Alemania y Finlandia.

Los resultados negativos de estos son producto de los daños que la invasión de Ucrania y las sanciones económicas a Rusia han causado a los países cercanos. En el caso de Grecia, en cambio, el buen desempeño es producto de las medidas que el gobierno conservador griego ha tomado para superar su crisis financiera de 2008; la deuda pública neta de Grecia, por ejemplo, bajó 16 por ciento en 2022. En el caso de México el avance es producto, sobre todo, de la prudencia en el manejo de las finanzas públicas.

Estos buenos resultados, sin embargo, reflejan un período relativamente breve de medición. La recuperación de Grecia es impresionante, pero su producto interno bruto, 200,100 millones de dólares en 2021, sigue siendo muy inferior a los 355,900 millones de 2008. México, según The Economist, tuvo un alza de 3.3 por ciento en el PIB entre el cuarto trimestre de 2021 y el tercero de 2022; es una buena cifra, pero el país apenas ha recuperado el nivel que tenía antes de la pandemia, mientras que otros ya lo habían logrado desde hace tiempo.

Gabriela Siller Pagaza, directora de análisis económico de Banco Base y profesora del Tec de Monterrey, dio a conocer también el 28 de diciembre una tabla elaborada por ella con información de Bloomberg que muestra que México ocupa el lugar 41 de 45 países por su recuperación económica sobre los niveles anteriores a la pandemia. Siller solo toma en cuenta las variaciones del PIB y no, como The Economist, factores como la inflación o los precios de las acciones. Lo más importante, sin embargo, es que el período de comparación es entre 2019 y el tercer trimestre de 2022, más largo que The Economist.

Hay factores que ninguna de estas dos comparaciones toma en cuenta y que son importantes. México, por ejemplo, ha logrado una notable recuperación de empleos formales. El desempleo se encuentra en niveles históricamente bajos. Este es quizá el mayor logro económico de la 4T.

El gobierno de AMLO ha tomado decisiones desastrosas, pero el manejo de las finanzas públicas ha sido sorprendentemente prudente. Las consecuencias las vemos en este buen resultado de 2022. Quizá se trate de factores "neoliberales", esos que la izquierda antes denostaba, pero se reflejan en un avance que no se puede menospreciar.

Espectaculares

El 12 de abril de 2012 AMLO pidió a "partidarios de la democracia" en redes sociales "aportar datos sobre espectaculares y publicidad de EPN". Hoy, curiosamente, no ha hecho lo mismo por los numerosos espectaculares de Claudia Sheinbaum.

La madrugada del 24 de febrero la historia del mundo dio un giro de 180 grados cuando Rusia invadió a su vecina Ucrania. Desde la anexión rusa de la península de Crimea en 2014, los ucranianos sabían que solamente era cuestión de tiempo para que se desatara una guerra abierta con un vecino casi siempre hostil.

Treinta años atrás, cuando la desintegración de la antigua Unión Soviética se oficializó con la declaración de independencia de los países que la conformaban, el mundo vivía una transformación que parecía haber escrito en piedra el triunfo de la democracia liberal.

El cambio que vino después no tuvo parangón. En las últimas décadas la proporción de la población mundial que vive en pobreza extrema se redujo casi a la mitad. La expansión de los derechos humanos se extendió hasta rincones desconocidos logrando que incluso en países de bajos ingresos, más del 65 por ciento de las niñas lograran terminar la escuela primaria, o que la esperanza de vida pasara de 64 a 73 años en tres décadas.

Sin embargo, con los años hemos visto que al parecer la victoria se cantó muy pronto. A la par de las increíbles transformaciones llegaron también otros retos mayúsculos. La sobrepoblación, el deterioro ambiental, el cambio climático, el surgimiento del terrorismo global y de conflictos violentos, sumados a recurrentes crisis económicas y a la pandemia que impactaron a millones de personas en el mundo, llevaron a la democracia a estar contra las cuerdas.

Lejos de desaparecer, los conflictos, en muchos casos, no han hecho mas que incrementarse. No solo entre Rusia y sus ex Repúblicas. El último lustro particularmente, se han puesto en evidencia las enormes grietas que amenazan a la democracia como la conocemos y cuya supervivencia también está atada a la forma en que termine la guerra en Ucrania.

El auge del populismo (de derecha y de izquierda) protagonizada por políticos con una gran hambre de poder y pocos escrúpulos no ha hecho sino profundizar los retos sin realmente solucionarlos. Los líderes populistas que hoy gobiernan buena parte del orbe, han puesto en vilo la viabilidad económica, política y social de nuestras sociedades. Vladimir Putin, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan, Nicolás Maduro son el vivo ejemplo del mas peligroso populismo dictatorial.

Y el más terrible de los peligros lo encabeza hoy Vladimir Putin con su sangrienta invasión a Ucrania. Hoy, diez meses después de aquel fatídico día de febrero, contra todo pronóstico, Ucrania sigue en pie. Los ucranianos siguen demostrando que luchan por su supervivencia, pero también están luchando por su democracia y su derecho a existir como un Estado independiente e íntegro. Sin embargo, el resultado aún es nebuloso.

En su reciente visita a Washington, el presidente de Ucrania demostró que tiene bien ganado el terreno discursivo haciendo eco del sufrimiento de su población y de la necesidad de más ayuda. Sin embargo, aún con los aplausos, el fin del conflicto puede no llegar pronto y eso tensará aún más las cuerdas para los ucranianos que hoy viven en las sombras y en el frío.

Cerramos el año con más preguntas que respuestas. La incertidumbre por lo que ocurrirá a nivel global con la guerra, las múltiples tensiones internacionales, los conflictos olvidados, la pérdida de derechos para las mujeres y un, aparentemente generalizado, retroceso de la democracia. El 2023 será un año crucial para la historia mundial.

Esta columna descansará las próximas dos semanas. Nos volveremos a leer en enero. ¡Felices Fiestas!

Este final de año se ha caracterizado por la mención reiterada con tal frecuencia, que podemos considerar como un verdadero linchamiento en contra de una mujer cuyo desempeño en sus tareas al servicio de la administración de justicia, ha sido ejemplo de probidad, conocimientos jurídicos, y adecuada interpretación de los preceptos jurídicos.

Las menciones negativas divulgadas se originaron en la aparición de su tesis profesional para obtener el título de licenciada en Derecho y que esta supuestamente fue plagiada de otro trabajo realizado con el mismo propósito recepcional.

Corresponderá a la Universidad Nacional, como se ha mencionado en los medios de comunicación, emitir un dictamen en relación con la autenticidad de ese documento.

Sin embargo, aun sin conocerse la opinión por la autoridad competente para hacerlo, ya se han externado distintas opiniones que será a las que me voy a referir.

Ni el título profesional, ni la respectiva cédula, podrían anularse. Para realizarlo, se necesitaría una orden judicial, y no un dictamen dictado en apego a normas internas de una institución tan respetable como lo es la Universidad de la Nación.

Este criterio coincide plenamente con quien tiene la autoridad para sostenerlo, como lo es el del doctor Eduardo Andrade, que desempeñó con brillantez el cargo de Director de Profesiones en la Secretaría de Educación Pública, y dentro de la reglamentación de esa Dirección no se encuentra entre sus facultades la anulación de títulos ni cédulas profesionales.

Por otra parte, hemos de entender y esto lo afirmo como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Tesis Profesional no es el acto académico que determina la calidad de licenciado en Derecho, es la conclusión de los estudios, sustentar un examen profesional en el que son evaluados los conocimientos del alumno, y finalmente, suscrita por los integrantes del sínodo que haya examinado al sustentante, recibir la correspondiente acta aprobatoria. Todos esos requisitos, fueron satisfechos.

Ahora bien, y esto lo afirmo con el conocimiento que me dio ser Presidente del Tribunal Universitario, cargo que desempeñé hasta hace unos días por la renovación del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, si este asunto llegara a ese órgano universitario no podría, porque no tiene facultades, anular ese título, además en caso de conocer este tema se tendría que decidir desde la llamada "audiencia inicial", que es la primera actuación en el Tribunal que conoce de un asunto, que el mismo está prescrito.

En conclusión, la ministra Yasmín Esquivel, su presencia en la Corte, por sus virtudes, honra a ese organismo, y podrá ser y ojalá así sea, la primera mujer que la presida. Esto confirmará que en nuestro gran país no hay diferencias por el género.

A los medios de comunicación que han dedicado muchos espacios a este asunto de ninguna manera los critico. Entiendo que hay desconocimiento en torno a las normas que regulan estos eventos.

Toca ahora aguardar que el próximo dos de enero los y las juristas que integran nuestro máximo tribunal confirmen, con la emisión de su voto, que se tienen la firme convicción de votar considerando las prendas positivas de la ministra y no los calificativos impuestos, así como se reconoce la existencia de una verdadera igualdad de oportunidades.