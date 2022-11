'El nuevo ídolo de México'; Arturo López Gavito predijo el éxito de Carlos Rivera

Cuando de predicciones se trata, hay que tomarse muy en serio la opinión de Arturo López Gavito, juez de "La Academia", pues además de caracterizarse por ser uno de los críticos más severos del reality show, el productor musical tiene un sexto sentido innegable y hay pruebas que lo demuestran, pues en los últimos días se ha hecho viral un video en el que, en 2004, aseguró que Carlos Rivera se convertiría en el futuro ídolo de México.

Cuenta la leyenda que las y los participantes de reality shows musicales, más que encontrar una oportunidad en estos proyectos, luego de salir de la competencia, se ven en una situación desfavorecida, pues han sido muchos los ejemplos que avalan que los primeros lugares de cada temporada terminan en el olvido, a diferencia de otras u otros concursantes que labran su propio camino, pese a no haber ganado la competencia.

Sin embargo, siempre existe esa llamada "excepción a la regla", como ocurrió en el caso de Carlos Rivera, ganador de la tercera generación de "La Academia". Corría el año del 2004, cuando el originario de Huamantla, Tlaxcala, con 18 años, viajó a la Ciudad de México, sin importar todas las dificultades que se le presentaron el camino, para buscar un lugar dentro de la competencia.

(FOTO: ESPECIAL)

Pero el entonces joven cantante no sólo se ganó un lugar entre 17 concursantes más, sino que, domingo tras domingo, demostró al panel de juezas y jueces, conformado por Mimí de Las Flans, Lola Cortés, Óscar Sarquiz y Arturo López Gavito, el talento que tenía desde muy corta edad, al interpretar baladas como "No podrás", "Eres" y "Salomé", así como canciones de mayor complejidad vocal como "Vivo por ella", "El día que me quieras" y "Can you feel the love tonight".

Aunque "La Academia" se trata de un show de entretenimiento que, además de presentar el avance de las y los estudiantes semana tras semana, también documenta los conflictos que ocurren dentro de la casa y también las diferencias entre las y los críticos, la producción de TV Azteca siempre ha recurrido a expertas y expertos en música para que evalúen el desempeño de los futuros intérpretes de la canción.

Uno de ellos, y de los más longevos dentro del programa, es Arturo López Gavito que, hasta la fecha, ha participado en la mayoría de temporadas del show y aunque, en la actualidad, el crítico se encuentra demostrando un talento que nadie le conocía; sus dotes culinarios dentro de la cocina de "MasterChef Celebrity", en los últimos días ha circulado un video de hace 18 años, en el que el juez vaticina el éxito que sobrevendrá para Rivera, cuando este era participante de la tercera generación de "La Academia".

"Vamos a pedirle a Dios una cosa, tú, yo y todos juntos. Dios quiera que caigas en las manos correctas y de una persona que te sepa manejar y de una compañía de discos que te sepa sacar adelante. Ahí pido encarecidamente a TV Azteca que tome la decisión correcta. El nuevo ídolo de México, está ahí enfrente", indicó en uno de los conciertos de "La Academia".

En ese momento, tanto Mimí como Lolita Cortes y el público apoyaron la moción del productor musical, con aplausos y alaridos que provocaron, inevitablemente, una sonrisa en Carlos Rivera que, aunque tenía muy claros sus sueños, no se imaginaba que se convertiría en el cantante que es hoy, con más de ocho millones de escuchas en Spotify y un sinnúmero de seguidores que son fieles a la carrera del exacadémico.