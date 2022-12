El Espacio de Cerpa: Semana 14

Quedando cinco semanas para que concluya la temporada regular de la NFL, todo mundo voltea a la atmósfera de la Conferencia Nacional con las Águilas y los Vaqueros como dos rivales de toda la vida que se ajustan al perfil de un favorito del Super Domingo y solo uno de ellos puede ganar el título de división, pero ambas escuadras y no hay que negarlo, poseen el talento, la profundidad y el entrenamiento para llegar hasta el domingo 12 de febrero del año que ya está a la vuelta de la esquina, en el estadio del State Farm de Glendale, Arizona.

Los 49'ers eran también dueños de esas mismas características antes de que la lesión en el pie de Jimmy Garoppolo que todo parecía indicar, pusiera fin a la temporada y colocara con demasiado suspenso la campaña de San Francisco; ¿Merece un equipo liderado por el joven Brock Purdy que entró al quite el pasado domingo en contra de los Delfines estar con posibilidades de mantener la esperanza al conjunto de la bahía? Por ahora, se podría decir que sí.

Y luego, para sorpresa de muchos, están los Leones que se han convertido en una traducción más biológica del "Equipo de América" en los últimos años porque el ascenso de Detroit en la clasificación, ha sido lento y constante por lo que este próximo domingo al mediodía ¿qué significaría una victoria sobre los Vikingos que están 10-2 para los muchachos peleadores de Campbell? En un partido de la misma división y aunque la escuadra de Michigan marche con 5-7, el salir airosos de su casa, los tendrá súper motivados para después viajar a Nueva York contra los Jets, el sábado 24 contra Carolina, recibir en casa a los Osos el día de año nuevo y terminar la campaña en el frío de Green Bay y donde es aquí en que no entiendo como hacen el calendario ya que, dentro de mi punto de vista muy particular y para bien de la liga, es mejor visitar a los Empacadores al inicio de la temporada y no en estos momentos donde el clima está más atroz.

Pero lo pronto el día de hoy y también un equipo con marca de 5-7 como son los Raiders, comienzan la semana catorce jugando en la casa de lo que queda de los campeones que, como ya sabemos y después de la lesión de Matt Stafford, tuvieron que llamar a Baker Mayfield que fue separado de las Panteras pero siendo seguidor de los plata y negro ¿Cómo es que los Raiders pueden tener dos candidatos legítimos al Jugador Ofensivo del Año (Davante Adams y Josh Jacobs) y un contendiente líder para el Jugador Defensivo del Año (Maxx Crosby), y aun así, encontrarse dos juegos por debajo de . 500 después de ganar su tercer juego consecutivo? La respuesta es que la escuadra de Las Vegas, son raros porque la conquista del domingo pasado 27-20, mostró al equipo de Josh McDaniels en modo de intimidación total contra un conjunto de los Cargadores que fue superado después de tomar una ventaja temprana y sabemos que Los Malosos, son mejores de lo que indica su récord, pero ¿pueden estos Raiders realmente encontrar su camino de regreso a la contienda por los playoffs? Pueden dar otro paso en esa dirección con una victoria contra los maltrechos Carneros el día de hoy.

Probablemente el partido que más llama la atención, es la visita de los Jets a Buffalo donde la vida sin Von Miller, comenzó de manera alentadora para los Bills, quienes detuvieron un tibio ataque de los Patriotas durante una victoria en horario estelar en Foxboro pero presionaron a Mac Jones en el 39.5 por ciento de sus retrocesos y entregó solo 242 yardas de ofensiva total en la conquista 24-10 pero ahora y la verdad, es que nunca es aburrido con estos Jets porque el equipo de Robert Saleh, se quedó atrás 20-3 en la primera mitad ante los Vikingos anfitriones antes de armar una remontada en la segunda mitad que se quedó dolorosamente corta gracias a una cascada de fallas en la zona roja mientras tanto, Mike White, parece la respuesta obvia del equipo en la ofensiva después de otra actuación de 300 yardas con varios lanzamientos importantes; ponte cómodo, Zach Wilson.

Y las Águilas que se miden con los Gigantes también el domingo al mediodía en la Gran Manzana, continúan demostrando que están un nivel por encima de casi todos los equipos de la liga por lo cual, marcaría el rumbo del equipo del entrenador en jefe novato Brian Daboll.¡Buen fin de semana!