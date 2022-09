El día que la reina Isabel II y Queen protagonizaron un momento en su jubileo

Tras siete décadas de reinado de Isabel II, se dio a conocer su sensible fallecimiento a los 96 años, por lo que no hay mejor manera de honrar su memoria que recordando algunos momentos icónicos de su vida, es por ello que te contamos cuando fue celebrada por la banda británica Queen en el marco de su Jubileo en junio pasado y ella abrió el repertorio de canciones de una forma única.

El deceso se da luego de que en recientes semanas se informara que había sufrido un repentino deterioro en su salud y permaneciera bajo vigilancia médica.

Queen se presentó en el Jubileo de la Reina Isabel II

El mundo de la música rindió homenaje a la reina por sus 70 años en el trono, en un evento que se realizó el pasado seis de dicho mes y se extendió hasta el domingo 12.

Sobre la fachada del palacio de Buckingham se proyectaron algunas imágenes de Isabel II mientras el escenario se llenó de ritmo.

Decenas de músicos, bailarines, representantes del deporte y las artes británicas participaron en un gigantesco concierto en Londres en el tercer día de la conmemoración, sin embargo, la entrada de Queen fue una de las más icónicas e incluso se viralizó.

Todo comenzó con un video de la monarca tomando el té con el oso "Paddington", una figura popular de la literatura inglesa, quien le deseó un feliz jubileo, a lo que ella le agradeció el gesto: “Es usted muy amable”, se escucha en el material.

Con una pícara sonrisa, Isabel comenzó a golpear con su cuchara una elegante taza de porcelana al ritmo de We Will Rock you, canción que, recordemos, pertenece al sexto álbum de la banda y se editó por primera vez en 1977.

Junto al agudo sonido, de fondo se alcanzaron a percibir los aplausos de los asistentes a la fiesta, quienes movieron en sus manos algunas banderas de la región.

Aquella ocasión, la banda se encargó de abrir la serie de conciertos, además que estuvieron acompañados del estadounidense Adam Lambert y el baterista Roger Taylor.

Queen también tocó Don´t Stop Me Now y We Are The Champions, ante la mirada de la familia real.

Otras decenas de miles de personas siguieron el concierto en pantallas gigantes desde el centro de Londres y millones por televisión, como la propia monarca, que cansada por los festejos del primer día tuvo que cancelar su presencia en varios eventos de su "jubileo de platino".

También desfilaron figuran icónicas del pop y el rock, desde Duran Duran hasta Rod Stewart, pasando por Elton John, que lo hizo por vídeo al encontrarse de gira.