El Congreso le da formalidad a los 100 años de El Siglo: Eduardo Olmos

El Congreso del Estado de Coahuila les puso la formalidad a los 100 años que cumplirá esta casa editora el próximo 28 de febrero. Cien años llenos de historias, un centenario camaleónico que hoy se enfrenta a nuevos desafíos estructurales, pero que no deja de ser un Siglo.

"Buenas tardes, diputado presidente, a nombre de esta casa editora queremos agradecer esta distinción que hace el Congreso a todos los que hacemos posible este diario. Queremos hacerle una entrevista para que nos platique en qué consiste esa sesión solemne que hará el Congreso", dijo en una llamada telefónica la entrevistadora al diputado Eduardo Olmos.

Puntual a la cita en las instalaciones de esta casa editora, Eduardo Olmos, Diputado Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, explicó que una sesión solemne es una sesión especial que hace el Congreso del Estado en días distinguidos para la sociedad coahuilenses. "El Congreso de Coahuila tiene sesiones ordinarias donde se trabaja con la legislatura, pero tiene sesiones extraordinarias o especiales donde se conmemoran fechas significativas". Como ejemplo citó las sesiones donde el gobernador rinde su informe o sesiones donde se dan reconocimientos y condecoraciones.

"En esta ocasión, dado que El Siglo de Torreón tiene una gran relevancia a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel local, los diputados que ocupamos una curul en el Congreso, integrado por 25 diputados del PRI, PAN, Morena y UDC, nos pusimos de acuerdo en la Junta de Gobierno y decidimos que el 100.º aniversario de El Siglo será un día histórico para nuestra comunidad y para nuestra sociedad", comentó el diputado Eduardo Olmos ante el primer cuestionamiento.

Detalló que se tomaron dos determinaciones. La primera es que hubiera una sesión solemne donde vamos a estar celebrando los 100 años del periódico; y la segunda, que también es muy importante, es que por primera vez el Congreso del Estado va a salir de su sede. No se va a sesionar en Saltillo ese día. "El Congreso sale y todos los diputados se trasladan a la ciudad de Torreón, en el Centro de Convenciones, para sesionar ese día y son acompañados del director de El Siglo, que estará en la parte principal, y su consejo".

Dijo que además estará el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, e incluso, de forma atípica, se ha invitado al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, para rendirle un homenaje a El Siglo en estos 100 años, que es un momento histórico que vive Torreón.

El diputado presidente nos comparte que hace algunos días tuvo la oportunidad de platicar con don Antonio González-Karg, director de El Siglo. "Platicábamos de las distintas épocas que le tocó a El Siglo relatar en su portada. Comentábamos que en su primera portada se hablaba del inicio de un programa de pavimentación en Torreón... Como hace algunos días se vuelve a iniciar un programa de pavimentación".

Para el entrevistado, esta casa editora maneja temas que van desde lo cotidiano hasta los eventos internacionales de gran relevancia. "El Siglo transitó y da noticia de la Segunda Guerra Mundial, se llevó primicias muy importantes como el asesinato de Pancho Villa, como la muerte de Robert Kennedy y hoy estamos viendo en su portada noticias como la invasión de Rusia a Ucrania".

HERRAMIENTA FUNDAMENTAL

"Desde el aspecto legislativo y que hablamos en el periodo de sesiones son los temas diarios: la pandemia, la educación, las preocupaciones de los ciudadanos con el tema de la seguridad, para darnos un ejemplo, la preocupación de los ciudadanos de tener mejores condiciones económicas. Y aquí vemos cómo se enlaza lo que un periódico lleva en sus planas y lo que se discute en los órdenes de gobierno". Para el Congreso el periódico es una herramienta fundamental para aquellos que toman decisiones en torno a la información que se publica en un diario independiente.

LA RELACIÓN NO SIEMPRE ES ARMÓNICA

Eduardo Olmos señaló que existe una relación muy importante entre quienes generan las políticas públicas y quienes informan y esta relación no siempre es armónica; "y creo que es bueno que no sea armónica, ya que la función de un diario es dar información de forma veraz, objetiva y ecuánime, y muestra a veces que la visión de quienes toman las decisiones no siempre coincide".

Para el entrevistado, el fortalecimiento de una democracia está ligado a la libertad de expresión y a tener medios críticos e independientes y con un gran compromiso con la comunidad y la sociedad.

La misión de un periódico es armar infierno y llevar las noticias. Esta relación no fue sencilla, lo dice alguien que fue alcalde de la ciudad donde muchas veces no estuvimos de acuerdo.

"Pero en lo que sí estamos de acuerdo es en que cuando hemos estado en nuestros peores momentos ha sido el impulso que ha dado una prensa libre, crítica e independiente que le ha dado el sustento al funcionamiento democrático de las instituciones", dijo.

Señaló que no se puede aspirar a tener un Gobierno fortalecido si no tienes una prensa crítica e independiente. "Yo creo que la mayor parte del tiempo, un 90 por ciento, no estamos de acuerdo los políticos con la prensa".

INSTITUCIONES FUERTES CON PRENSA INDEPENDIENTE

Estos 100 años en los que esta casa editora ha cumplido con su responsabilidad, dijo en entrevista el diputado Olmos, han sido esos 100 años en los que Torreón se ha convertido en una ciudad pujante, echada para adelante y una cosa va ligada a la otra. No se puede tener instituciones fuertes si no se tiene una prensa libre e independiente.

En estos momentos en los que existe un ataque frontal en el país a la libre expresión y donde han caído tantos informadores, comentó, es importante que el estado brinde las garantías de protección a todos aquellos que día con día salen a la calle y piensan llevar a la comunidad la información.

El representante del Congreso coahuilense reconoció que El Siglo a lo largo de su trayectoria ha recibido embates no solo del Gobierno, sino de la delincuencia organizada, que quiso "sentar su realeza" en la ciudad y fue la prensa libre e independiente la que se mantuvo firme, "y gracias a esto hoy disfrutamos de un ambiente de mayor paz y tranquilidad. Ya que lo dice quien estuvo de responsable en esos momentos, no hubiera sido posible esto si la prensa no nos hubiera impulsado con el ejemplo. Antes de que las amenazas cayeran en estos tiempos sobre la policía, las amenazas cayeron sobre los reporteros y la primera agresión se vivió en las instituciones que daban las noticias, los periodistas no se rajaron y esto nos brindó un ejemplo para seguir".

"Muchas gracias por esta entrevista, diputado presidente del Congreso del Estado de Coahuila; ustedes les han puesto formalidad a estos 100 años con esta sesión solemne y nos sentimos muy honrados".

100

AÑOS

cumple El Siglo de Torreón el lunes 28 de febrero. Habrá una sesión solemne.