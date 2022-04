El colmo de los colmos, que no fuera válida la revocación de mandato: Claudia Sheinbaum

"El colmo de los colmos", que no fuera válida la revocación de mandato, dijo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum sobre el señalamiento del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova de que violaciones a la ley podrían llevar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a anular el proceso. Ayer jueves, el consejero presidente del INE afirmó que "Ojalá la irresponsabilidad de los actores políticos que sistemática, reiterada, dolosa y abiertamente, descaradamente están violando la ley, no traiga como consecuencia eventualmente que se decida anular por parte de la Sala Superior este proceso. Ojalá y ello no ocurra, porque significaría, eventualmente, la peor sanción para un proceso democrático, pero eso le corresponderá tomar como decisión a la Sala Superior, nosotros lo que haremos será brindarle todos los elementos y todas las conductas irregulares que han ocurrido en este trayecto", dijo. Al respecto, la Jefa de Gobierno respondió este viernes, en su conferencia de prensa que "¡Imagínense! no todas las limitaciones que han puesto sino diría que no sería válida la revocación, ya sería, ‘el colmo de los colmos’, apuntó. "Ustedes escucharon al presidente del Instituto Nacional Electoral cómo habla de representantes de pueblos indígenas, pienso yo, que ése mismo pensamiento tiene hacia lo que representa una consulta popular", aseguró. Claudia Sheinbaum reiteró que los consejeros se han encariñado tanto con el puesto, que piensan que ellos son el INE, "Y no, la democracia es la representación soberana del pueblo. Es la posibilidad de que el pueblo elija a sus gobernantes y los vigile también.Entonces, el INE tiene que ser un representante de, o un garante de la democracia en México, eso es lo que tiene que ser", subrayó. La mandataria capitalina también apuntó que es extraño que consejeros se la pasen atacando a una Jefa de gobierno. "Ya ven ustedes, consejeros del INE dedicados en sus redes sociales, en vez de promover la democracia a estar atacando pues a la jefa de Gobierno, a un gobernador. ¿a poco eso les parece normal? Que un consejero electoral, se dedique en su twitter a atacar a la Jefa de Gobierno. A mi no me parece normal". Sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de dictar que es constitucional la ley de energía eléctrica del Presidente,Andrés Manuel López Obrador, la mandataria capitalina aseguró que se "está haciendo historia", pues se está recuperando el sector eléctrico nacional", acotó. . La mandataria capitalina también respondió a la publicación de Margarita Zavala quien le aseguró en su red social: "Usted no entendió lo que se votó. En realidad no se declaró constitucional. Falto un voto para que no se necesitara presentar un amparo para defenderse de ese bodrio de ley. De hecho, la mayoría dijo que era inconstitucional. Pregúnteles a los 4 ministros sometidos". Al respecto, Sheinbaum contestó, "Por eso le llaman bodrio de ley, porque su pensamiento no está en los intereses de la nación, del pueblo de México, está en otros lados, pero por fortuna eso ya lo sabe el Pueblo de México", acotó. Apuntó que los neoliberales y tecnócratas están "muy preocupados porque esta ley no la redactó Iberdrola, sino de un gobierno que piensa en el público de México. Esa es la gran diferencia", incluso mencionó al expresidente Felipe Calderón."Pues ahí donde trabaja Felipe Calderón, pues claro que están muy preocupados, ¿por qué están preocupados? Porque se está haciendo una ley y la reforma constitucional que garantice el futuro de la nación, no el futuro de Iberdrola".