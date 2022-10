Ejército se mantiene en varias regiones

Se mantiene la presencia del Ejército en zonas del estado en las que ha contribuido a mejorar las condiciones de seguridad.

En tal sentido, el gobernador de Durango Esteban Villegas Villarreal, informó que se reunió con el gobernador de Coahuila y con el coordinador del Mando Especial ya que se busca fortalecer la zona de La Laguna.

"Y no es un tema de militarización, es nada más que se mantenga el Ejército todavía, que no se regrese a los cuarteles; como ha venido estando hasta hoy, cada quien sabe la parte que le toca, el Ejército hace su parte, nosotros la de nosotros: la Fiscalía, la (policía) estatal, los municipios", indicó.

Además, estableció que también los alcaldes están "completamente de acuerdo", con la permanencia del Ejército, a través del Mando Único.

"Nosotros tenemos una gran coordinación con el Ejército y esperemos seguir manteniendo y acrecentando los niveles de seguridad en el estado", agregó.

Mencionó que hasta ahora no se han documentado abusos por parte de militares o policías, aunque enfatizó que no se pueden descartar por lo que se debe mantener la vigilancia. "Nosotros estaremos pendientes de que esto no suceda y, si llega a suceder, la autoridad competente tendrá que hacer lo necesario (...) para poner el castigo a quienes lo puedan hacer", enfatizó.

Dijo que está blindada la colindancia con Zacatecas y con Chihuahua y en la actualidad la situación está controlada, "pero en el tema de seguridad no se deben echar las campanas al vuelo, es un tema de todos los días".

Y agregó que los ciudadanos pueden transitar ya que Durango está blindado, "la parte de Zacatecas ya no es nuestra responsabilidad y pedirles por la información que tenemos nada más que traten de transitar en el día, para no exponernos tampoco mientras se controla el problema de Zacatecas", agregó.

