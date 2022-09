'Durango arderá la próxima semana', señalan maestros que exigen pago pendiente

“Durango va arder la próxima semana”, advirtió Joel Torres comisionado político de la CNTE al anunciar que arreciarán las acciones por parte de los maestros que exigen el pago de la Compensación Nacional Única (CNU), adeudo al que prevén se sume el pago de la quincena de cientos de trabajadores de Los Tres Poderes.

Ante tal advertencia, señala que es necesario crear mecanismos para cubrir los adeudos que ha acumulado el Gobierno del Estado, a unos días de que termine la Administración del gobernador José Rosas Aispuro, por lo que solicitan el apoyo de los diputados federales, senadores y del Congreso del Estado.

Mientras tanto, Torres anunció que para este lunes se tiene preparado el cierre del bulevar Ejército Mexicano en Gómez Palacio en el tramo de la colonia Bugambilias en los carriles que dirigen a Torreón, a partir de las 8:00 horas. En la movilización, aseguró que se sumarán padres de familia de diversos planteles, “porque también a ellos les urge que se resuelva el problema”, comentó.

Y es que de acuerdo con el comisionado de la CNTE, no hay confianza de que el pago se realice por parte del actual Gobierno Estatal.

“La coordinadora general del gobierno electo dijo que es un desastre, es un desaseo financiero no sé si todas las dependencias y secretarías pero nos manda una señal muy peligrosa no nada más a los maestros sino a los trabajadores de los Tres Poderes en donde seguramente el próximo 15 de septiembre no habrá quincena para los burócratas estatales, a los federales sí porque sí les han pagado. No se vislumbra que haya pago, menos los del bono”, detalló Torres.

Razón por la que advierte que las movilizaciones continuarán por lo que consideran necesario pedir el apoyo a instancias federales para dar solución al problema, que más que ver una solución, lo vislumbran más grande.

“Yo veo que la próxima semana será muy difícil para los trabajadores y para el Gobierno, definitivamente lo que tenemos que hacer es sacar el problema, ir a México eso es lo que tenemos que hacer, necesitamos ir 2 mil, 3 mil compañeros no solamente de la sección para resolver el problema porque no hay dinero, lo que se escuchó del presidente (Andrés Manuel López Obrador) es que se iba a turnar a la Secretaría de Educación, van a revisar en Hacienda si efectivamente la Compensación Nacional Única se etiquetó, se mandó, van a revisar qué ha hecho el gobierno con los recursos de las Financieras, de las aseguradoras, eso va a llevar tiempo entonces va a estar complicado”.