Disfrutarán Mercadito Navideño

Como cada año los laguneros esperan la época decembrina para acudir al Mercado Navideño en Torreón y comprar lo necesaro para colocar el Nacimiento y el Pino de Navidad.

Desde niños hasta personas de la tercera edad acuden a la calle Ildefonso Fuentes, entre las avenidas Hidalgo y Juárez, para observar las luces navideñas, las figuras para el nacimiento, árboles y todo tipo de adornos coloridas.

Luego de dos años de pandemia finalmente las personas podrán acudir sin ninguna restricción al lugar. Los puestos se están instalando desde el pasado 03 de noviembre; sin embargo, desde hace tres días los comerciantes se colocaron junto con su mercancía, explicó Jesús Mendoza, secretario general de la Unión de Comerciantes del Mercado Navideño.

Pese a que este año no se registrarán cuántas personas llegan al lugar, a comparación del año pasado, los comerciantes prevén que lleguen alrededor de 10 mil diarias, "durante la pandemia teníamos un contador y nos llegaron a visitar entre 5 y 6 mil personas en un día… por eso yo creo que es muy probable que nos visiten alrededor de 10 mil gentes", detalló Mendoza.

El secretario añadió que previo a las danzas, los laguneros se preparan para iniciar con la colocación del Nacimiento y el Pino de Navidad, por lo que entre hoy y mañana esperan una buena cantidad de visitantes.

Desde este fin de semana ya se espera la presencia de clientes, "la gente quiere y le gusta la Navidad, por lo pronto hoy (ayer sábado) y mañana (domingo), esperamos una gran afluencia de clientes".

No obstante, Jesús explicó que debido a la crisis económica que azotó al país este año, algunos precios han subido, por lo que los comerciantes temen no obtener las ganancias esperadas, "sí esperamos que las ventas aumenten a comparación de los años de pandemia, pero algunos compañeros nos han dicho que los precios se han incrementado debido a la inflación".

A pesar de la inflación, los locatarios se sienten entusiasmados por este año, pues Jesús reconoció que es una practica que adquirieron de sus padres y, además de las ganancias, sienten orgullo de ser parte del Mercado Navideño, "nos vamos con poco margen de ganancia pero para nosotros es vida, es ser parte de la tradición que nos dejaron nuestros padres y una gran responsabilidad y saber que la memoria de nuestros padres está presente en nosotros".

Mendoza finalizó invitando a la población a visitar el lugar y conocer lo que tienen para ofrecer.

"La Navidad da alegría y te contagia… a mi me da mucho gusto ser parte de esta dicha, me gusta ver cómo los niños se emocionan con las luces o al ver una esfera, y no nada más ellos... me da alegría ver personas de la tercera edad cómo aún llegan con toda la emoción".

