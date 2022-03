Diputados comienzan discusión de reforma eléctrica de AMLO

Diputados mexicanos comenzaron este jueves la discusión de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador que se espera que pase al pleno en abril, pero aún sin fecha fija, sostuvo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo.

“La información de prensa no es una información oficial. Hay una fecha de inicio del proceso de la etapa de discusión, que es el día de hoy; que se pretende dictaminar y aprobar en el mes de abril, que no hay una fecha precisa para ir al pleno”, afirmó el legislador del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) durante una rueda de prensa.

Esto, luego de que trascendiera a medios que dicha iniciativa sería votada el próximo 13 de abril, lo que ocasionó críticas por parte de la oposición.

“Tiene ya seis meses de presentada (ante el Legislativo), no puede ser apresurada, no puede haber premura, no puede haber una objeción en cuanto al tiempo, si tiene seis meses. Y para trabajar el Legislativo, pues cualquier día puede ser habilitado y cualquier día es posible”, apuntó Robledo.

Señaló que a partir de la instalación de las Comisiones Unidas de Energía y de Puntos Constitucionales en sesión permanente, todos los grupos parlamentarios podrán emitir sus consideraciones sobre la propuesta.

“Todos los grupos parlamentarios podrán aportar, podrán discutir, podrán objetar cualquier aspecto de un proyecto de dictamen que se hará llegar”, precisó.

La polémica iniciativa de reforma del presidente López Obrador busca limitar al 46 % la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad, empresa del Estado, acusada de tener varias plantas contaminantes y obsoletas.

Precisamente, esta semana trascendió que el oficialista Morena pretende que la reforma eléctrica sea discutida y aprobada en el Legislativo durante la Semana Santa.

Los diputados de oposición criticaron la premura en la que se pretende debatir y analizar esta reforma constitucional.

El oficialismo, que en las elecciones intermedias de junio pasado perdió la mayoría calificada de dos tercios del Congreso necesarias para las reformas constitucionales, necesita convencer a la oposición para avalar la legislación.

Antes de ser debatida en la Cámara de Diputados, se llevó a cabo durante semanas un Parlamento Abierto en la Cámara Baja con políticos, analistas y representantes del sector para evaluar la propuesta de reforma.

SALAZAR PIDE RESPETAR CONTRATOS EXISTENTES

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pidió este jueves durante la instalación del grupo de amistad México-Estados Unidos, que la reforma eléctrica respete los acuerdos y contratos que ya existen.

“Que se respeten los contratos, los acuerdos que se han hecho con las leyes que existían pues han invertido, porque si no hay confianza no va a haber inversión y necesitamos inversión. Necesitamos inversión en el sureste, necesitamos inversión en Coahuila, en los lugares donde hay tanta energía solar”, afirmó.

Al respecto, Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, aseguró que “las inversiones de quienes ya están presentes en la industria eléctrica están garantizadas”.

Además pidió tranquilidad a Salazar pues, dijo, “las inversiones nacionales y extranjeras privadas que están presentes, y las futuras, tendrán todas las garantías para poder seguir presentes en México”.

En el mismo tono, Robledo precisó que “todo el contenido y alcance legal de los contratos y de los permisos será respetado. Así está planteado en la iniciativa del presidente”.