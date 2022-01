Diputadas piden a gobernador Miguel Riquelme equidad de género en gabinete

Ante los recientes nombramientos en el Gobierno del Estado, diputadas locales de Morena y del PAN recriminaron al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme la ausencia de un gabinete con equidad de género, y pidieron que informe a qué se debe esta disparidad.

Los puntos de acuerdo fueron presentados, de manera individual, por las legisladoras Teresa de Jesús Meraz, de Morena, y Natalia Virgil del PAN, quienes criticaron que solo seis de las 16 secretarías del estado son encabezadas por mujeres.

Las legisladoras coincidieron que la paridad de género no solo es necesaria, sino materia de preocupación en el Palacio Legislativo, pues en el mes de diciembre se debatió en tribuna sobre la paridad.

"El mensaje del Titular del Poder Ejecutivo de Coahuila es claro: No a la paridad y a la igualdad, no a contar con los perfiles más altos y mejor calificados para cada secretaría del ramo y; no a ofrecerles mayores oportunidades a las mujeres en su gobierno", dijo la diputada panista, Mayra Valdes.

Criticó que en los recientes nombramientos de los secretarios de: Inclusión y Desarrollo Social; Educación y, Economía, el Gobernador seleccionó a hombres.

La diputada Lizbeth Ogazon, indicó que es un tema que debe ser tomado con seriedad y no se debe de esperar a que "sea debatible, se deben materializar las acciones del Estado para que se eliminen tajantemente las barreras que nos son impuestas".