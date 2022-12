Diciembre, con 60 % más contagios que mayo

En lo que va del mes de diciembre se registran 89 mil 819 contagios de Covid-19, cifra que supera en más de 60% los casos que se presentaron en mayo pasado, al inicio de la quinta ola, cuando hubo 55 mil 476.

En la primera semana del último mes de este año se registraron 12 mil 617 contagios; en la segunda fueron 19 mil 848; en la tercera, 25 mil 445, y hasta el día de ayer hay 31 mil 909.

El epidemiólogo y virólogo Andreu Comas consideró que aunque se esperaba este incremento de contagios, existe una diferencia por las demás enfermedades respiratorias que aquejan al país y ponen en riesgo a más población.

"Era una alza esperada, aunque esta temporada es diferente; el principal motivo es que tuvimos una alza del virus respiratorio, luego una alza de influenza, ahora ya viene la temporada de Covid y pegará, uno, a aquellos que no estén vacunados, a menores de cinco años y a todos los que no tengan el esquema de vacunación competo", dijo.

El experto también enfatizó en que este aumento de contagios se ha dado por la relajación social en el país, además del mal manejo de la pandemia, factor que, mencionó, minimizó las consecuencias de infectarse o reinfectarse de coronavirus.

"Otro factor es la relajación social, eso de que no importa el Covid, que no pasa nada.

"También [influye] el hartazgo social, [hay que] entender que es mundial; además del hartazgo, el mal manejo de la pandemia que, junto al mal ejercicio de comunicación social, fue factor para minimizar las consecuencias de contraer la enfermedad", dijo.

El promedio diario de contagios en la primera semana de diciembre fue de mil 800 casos; en la segunda, de 2 mil 800; en la tercera, de 3 mil 600, y en la última fue de 4 mil 558.

En cuanto a fallecidos, este mes registra una ligera baja respecto a mayo, ya que diciembre registra 505, siendo la última semana la que más muertes tiene, con 225; en el quinto mes se presentaron un total de 720 decesos, mientras que el promedio de muertos esta última semana fue de 102 por día.

El especialista resaltó que los más afectados durante la sexta ola y a causa de las enfermedades respiratorias temporales serán las personas que no tengan el esquema completo de vacunación, que padezcan enfermedades, comorbilidades y quienes recientemente se hayan vacunado.

"Lo más afectados por Covid e influenza son las [personas] menores de cinco años y las mayores de 60, obesos, diabéticos y cardiópatas son los más afectados.

"También el gobierno decidió no traer las vacunas bivalentes, porque, hoy, [con] cualquier vacuna que se ponga, que no sean las vacunas de Pfizer y de Moderna, se está vacunado contra algo que ya no existe, que es el virus original. Entonces, esta gente que inicia su esquema de vacunación actual y que nunca se ha infectado son los que más se tienen que cuidar", resaltó.

El epidemiólogo añadió que las consecuencias de adquirir la enfermedad no sólo son en materia de salud, sino social, ya que las personas dejan de ser funcionales durante esta temporada.

"El estar vacunado hace que la probabilidad de morir sea baja, pero hay dos consecuencias que la gente no entiende: primero, es el ausentismo laboral y escolar, que tiene costos directos importantes; el otro punto es que sigue existiendo el Covid largo y eso la gente no lo ha entendido, y aunque el riesgo es menor, sigue existiendo, ya que los que se enfermen ahorita dejarán de producir esta temporada, además de poner en riesgo su salud", dijo.

El 27 de diciembre pasado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, mencionó que el país suma ocho semanas con aumentos en los casos de Covid-19; sin embargo, resaltó que el incremento es lento en comparación con otras olas de contagios desde el inicio de la pandemia.