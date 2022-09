Destacan investigadores en conferencia internacional

Un grupo de docentes de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), así como de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tuvieron una destacada participación de forma virtual con un proyecto que presentaron de forma conjunta en la octava Conferencia Internacional sobre Materiales de Autocuración ICSHM-MILANO 2022.

La intención de este evento fue reunir a expertos de todo el mundo en la búsqueda de aportar nuevos descubrimientos sobre materiales de autocuración.

"Validation of the survival and activity of inoculated bacterial strains in bioconcrete using molecular tools: gene sequence analyses and expression" es el nombre del proyecto multidisciplinario en el que destaca la colaboración de la UAdeC, la cual aborda lo relacionado con el aislamiento y cultivo de bacterias, proveniente de suelos de la región Laguna.

Por su parte, la UNAM trabaja en el tema de biología molecular mediante la realización de pruebas bioquímicas, así como en la observación y características de los microorganismos.

Mientras que la UJED aporta su conocimiento utilizando dichos microorganismos bacterianos a fin de desarrollar un nuevo tipo de concreto con capacidades autorregenerantes, denominado bio-concreto, el cual podría ser de gran impacto para la industria de la construcción.

Rajeswari Narayanasamy, Facundo Cortés Martínez y Julio Roberto Betancourt Chávez, pertenecientes a la UJED; María José Castro Alonso, Mariel Rubí Macías Franco, Alejandra Sánchez Muñoz y Nagamani Balagurusamy, pertenecientes a la UAdeC; así como Ricardo Oropeza Navarro, de la UNAM, lograron a través de esta importante aportación académica celebrada en Milán, Italia, posicionar a las instituciones educativas a las que pertenecen como referente en el campo de los materiales autocurativos, ya que el congreso contó con la presencia y representación de las principales universidades del mundo.

Es importante mencionar que con estas acciones, los destacados investigadores buscan dar a conocer los resultados en eventos de esta naturaleza, proyectando a México como semillero de talentos.