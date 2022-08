Después de humillante derrota, Franco Escamilla se postula para ser técnico de Cruz Azul

Tras la humillante derrota en el clásico frente al América por 7-0, las críticas y manifestaciones de los aficionados al Cruz Azul no se hicieron esperar.

El malestar se hizo presente desde las intimidaciones y amenazas de un grupo de celestes que se acercaron a las instalaciones de "La Noria" hasta el programa en vivo del comediante mexicano Franco Escamilla, reconocido aficionado al equipo cementero.

A través de su programa en vivo de YouTube, "La Mesa Reñona", Franco externó de manera enfática su enojo hacia el equipo celeste y en particular hacia el portero Sebastián Jurado.

"No los dejo de apoyar, pero chinguen a su madre por cada gol que recibieron, 70 veces 7 como dice la biblia. Si me dicen ‘Franco, es que traemos un desmadre’, yo no pongo excusas para dar mi show, ustedes no pongan excusas para hacer su puto trabajo", expresó el comediante.

Con el uruguayo Diego Aguirre fuera del equipo, Escamilla aprovechó para lanzar una crítica hacia el director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, y de paso, postularse como nuevo entrenador del Cruz Azul a través de un hashtag.

"Al chile, yo mero. ‘#FrancoparadirigiraCruz Azul’. Si el ‘Tata’ Martino no tiene que estar en los partidos, ¿por qué yo si?, yo voy a dirigir desde lejos", dando seguimiento a sus comentarios.

Actualmente, Cruz Azul se encuentra a un escalón del último lugar en la tabla de posiciones y suma seis derrotas, dos empates y dos victorias en lo que va de torneo. Si bien se manejan rumores que ubican a personajes como Ricardo Ferretti, Antonio Mohamed o Ricardo Gareca como nuevos entrenadores de la Máquina, el encargado de revertir esta situación es Raúl Gutiérrez, quien fuera campeón del mundo con México en la categoría sub 17 hace 11 años.