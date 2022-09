Denuncian por agresión a diputado y regidora de Torreón

Un diputado local del PRI y su hija, la segunda regidora de Torreón, fueron denunciados por una funcionaria del Gobierno de Coahuila por los delitos de lesiones y amenazas cometidos en su contra.

Fue el pasado 29 de agosto que la presunta víctima interpuso la denuncia con Número de Expediente 04964/TOR/UATTOR/2022, en la que se solicita dictar una "medida de protección" ante hechos ocurridos el pasado domingo en Centro de Convenciones de Torreón, cuando Mario "NN" y Xóchitl "NN", diputado local de Coahuila y segunda regidora respectivamente, agredieron supuestamente a la víctima con golpes, además de que le habrían realizado múltiples amenazas mientras realizaba sus actividades laborales.

Cabe destacar que la denuncia se recibió en el Ministerio Público y se canalizó a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra las Mujeres.

Medios de comunicación han solicitado al diputado Mario "NN" una postura respecto al episodio de violencia del que se le acusa, pero hasta ayer miércoles no había brindado mayor testimonio al respecto.

Por su parte, la segunda regidora, Xóchitl "NN", negó tener cualquier información respecto a la denuncia que se ha interpuesto en su contra y su padre, el diputado local del PRI, Mario "NN", sobre una acusación de amenazas y lesiones cometidas en contra de una funcionaria estatal el pasado fin de semana.

Fue ayer miércoles que El Siglo de Torreón cuestionó a la edil respecto al proceso que ya se encuentra abierto ante el Ministerio Público, mediante Número de Expediente 04964/TOR/UATTOR/2022 y que tiene como presunta víctima a Silvia "NN", quien acusó haber sido amenazada, además de atacada física y verbalmente por ambos personajes, esto mientras se desarrollaba un evento del PRI en el Centro de Convenciones de Torreón.

-¿Algún comentario respecto a la denuncia en su contra por los delitos de lesiones y amenazas?

No, no tengo comentarios... No tengo ningún comentario al respecto, con eso.

-¿Ha sido notificada ya de la denuncia en su contra?

No, no se me ha notificado nada, yo creo que yo voy a hacer las declaraciones pertinentes en su momento.

-¿Va a seguir sus labores con normalidad?

Claro, claro, por supuesto, aquí estamos a la orden, gracias.

