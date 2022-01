Fuundec denuncia falta de resultados en casos de desaparecidos

Miembros de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fuundec) protestaron ayer viernes en la Fiscalía de Personas Desaparecidas Región Laguna I con sede en Torreón para denunciar que desde hace dos años no tienen revisión de expedientes de investigación ministerial de los casos de personas desaparecidas.

María Elena Salazar Zamora, miembro de Fuundec en La Laguna, dijo que no es posible que las autoridades no les den a conocer los avances de las investigaciones "o de plano ya no están haciendo nada, eso entendemos, esa es nuestra conformidad.

Nosotros necesitamos una reunión no con los Ministerios Públicos, nosotros estamos solicitando una reunión urgente con el fiscal general y con el Fiscal de Desaparecidos. No es posible que todavía ellos estén en esos cargos y nosotros seguimos sin noticias de los nuestros. Queremos que se nos informe pero con resultados".

Los manifestantes señalaron que se cuenta con alrededor de 500 expedientes pero que anteriormente se revisaban cada dos meses alrededor de 100, pues hay carpetas que corresponden a personas que desaparecieron en Coahuila pero cuyas familias son originarias de otras entidades del país.

Mencionaron que en un inicio el argumento fue que la revisión se había detenido por la pandemia del COVID-19 pero consideran que al reactivarse otras actividades en la entidad ya debió de haberse realizado la revisión de los expedientes.

"Pero ya es falta de voluntad, no es justo que en dos años no hayamos podido tener un acercamiento con ellos. Que no se les olvide que el principal rector para nosotros es la búsqueda en vida", declararon.

En caso de no tener respuesta, el colectivo amagó con realizar más protestas en esta dependencia.

Agregaron que en Coahuila se requiere formular otro esquema de búsqueda "pues en estos cuatros años del mandato del gobernador no hemos visto ningún avance, en nada". Lo anterior pese a que en la entidad se cuenta con un Centro Regional de Identificación Humana (CRIH); una Unidad Especializada de Búsqueda y la Comisión de Búsqueda del Estado.

En esta región mencionaron que son alrededor de 30 familias organizadas que pertenecen a Fuundec.

Ayer mismo, Fernando Vela Tafoya, coordinador de Ministerios Públicos de la citada dependencia, negó que las búsquedas se hayan interrumpido.

Manifestación

Demanda.

*Ayer por la mañana integrantes de Fuundec acudieron a la Fiscalía de Desaparecidos para manifestar su inconformidad.

*Las familias de las personas desaparecidas portaron un cubrebocas con la leyenda '¿Dónde están?'.

*Dicen que en esta administración estatal no han tenido resultados en lo referente a la desaparición de sus seres queridos.