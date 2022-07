Ayuntamiento de Gómez Palacio dejará deuda de 300 mdp con CFE

El Ayuntamiento de Gómez Palacio dejará a la siguiente administración municipal -que inicia en septiembre- una deuda de casi 300 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque Sideapa, pese a que ha recaudado recursos, no ha pagado completo el recibo de energía en los últimos tres años.

La deuda que dejará la primera administración de alternancia -a través de Morena- que tuvo Gómez Palacio con la CFE es en el mejor de los casos superior en un 200% a la deuda que dejó la anterior administración priísta con CFE,y que según el Ayuntamiento era de 100 millones de pesos; No obstante, según documentos que mostró el regidor Francisco Bardán y quien abordó el tema ante el Cabildo, la deuda en la pasada administración con la CFE era de 45 millones de pesos y de ser así, la deuda que dejará la Administración actual que está por concluir es superior en un 544% respecto a la de hace tres años y sólo con CFE.

"Es una administración corrupta, mala y de cuarta", dijo el regidor Francisco Bardán, quien cuestionó a la alcaldesa Anabelle Gutiérrez ante el Cabildo por el adeudo por 258 millones 690 mil pesos que se llevaba hasta mayo por parte de Sideapa. Cabe destacar que el adeudo no corresponde únicamente al periodo en que la hoy alcaldesa se hizo cargo de la administración (a finales del año pasado), sino desde que estaba la anterior alcaldesa, Marina Vitela.

OFICIO DE COBRO

El adeudo se dio a conocer gracias a un oficio de cobro que giró la CFE de Gómez Palacio al director de Sideapa, Héctor Manuel Torres Leyón, según lo que se expuso ante el Cabildo. A esa cantidad que abarca hasta mayo, se habrán de sumar 12 millones de pesos por mes, por lo cual en agosto (cuando termine la actual administración) serán ya 294 millones de pesos lo que Sideapa deba a CFE.

El regidor cuestionó, ¿Por qué van a dejar una deuda tan grande? Cuando Sideapa ha recaudado en tres años cerca de 800 millones de pesos; suficiente para pagar la luz.

"Aquí tengo las pruebas donde a la Comisión Federal se le debía la quinta parte. El adeudo era de 45 millones de pesos que estaba sustentado con un Amparo. Sideapa ha recabado 779 millones 674 mil pesos en 3 años y desde el mes de octubre de 2019 no tuvo la capacidad de pagar los recibos de CFE, ¿Por qué?", dijo el regidor.

MINIMIZAN PROPUESTA DE REGIDOR DE MORENA

Cuando el secretario del Ayuntamiento, Francisco León, preguntó si alguien quería hacer uso de réplica el regidor de Morena, Manuel Jáquez, dijo que sería importante revisar y actualizar la información e incluso propuso que compareciera el director de Sideapa para explicar lo del adeudo.

El síndico municipal, Cuauhtémoc Estrella, dijo que el adeudo que recibieron de la pasada administración con la CFE era de 100 millones de pesos y que la actual administración negoció para que la deuda bajara, y justificó la falta de pagos por el impacto de la pandemia y la compra de maquinaria.

El regidor Francisco Bardán refutó que la administración anterior dejó 17 millones de pesos en Sideapa y que en diciembre contaron con una devolución de IVA por 23 millones de pesos, "entonces si había para pagar la luz y no lo hicieron", dijo.

El regidor de Morena, Manuel Jáquez, insistió en su propuesta de que se presentara el director de Sideapa a dar una explicación "porque como regidores siempre hemos hablado con un voto de confianza a nuestros directores y en este caso yo considero necesario", pero la propuesta como punto de acuerdo fue ignorada de inmediato por el secretario del Ayuntamiento, quien se apresuró a dar por terminada la sesión aunque los demás regidores le recordaron que no había sometido a votación la propuesta del regidor Jáquez y fue entonces que el síndico municipal, Cuauhtémoc Estrella, dijo: "No nos podemos meter en la vida interna de un órgano descentralizado", haciendo referencia a Sideapa, que no obstante maneja recursos públicos cuya revisión sí está dentro de las facultades que tienen los regidores.

Cuando los regidores insistieron en que el Cabildo en pleno es el máximo órgano (por encima del Consejo de Sideapa), se aprobó una próxima comparecencia, no del director en particular, sino de todo el Consejo de Sideapa del que también el director forma parte. No obstante se notó poco interés en que se brinden las explicaciones porque ni fecha se puso para tal comparecencia.