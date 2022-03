Dejan libre a hombre que atropelló a 11 personas

Un sujeto que bajo los efectos del alcohol protagonizó un accidente y atropelló a 11 personas provocándoles diferentes lesiones, fue dejado en libertad por el juez en la audiencia inicial, informó la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC).

El presunto responsable del accidente automovilístico, identificado como Ricardo "N", se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

El imputado, explicó el delegado de la FGEC, Rodrigo Chairez Zamora, cumple los requisitos que establece el Código Penal para enfrentar en libertad el juicio en su contra.

Explicó que solicitaría una revisión dictamen del juez, para buscar la prisión preventiva necesaria en contra del acusado, aunque reconoció que la ley le concede a este permanecer en libertad.

Aclaró que no se trata de que lo hayan encontrado inocente o que no será castigado, y dijo que su condición de libertad no es definitiva.

Señaló que si es encontrado culpable y en base a los términos, acuerdos y evidencias, podría ser encarcelado, independientemente de qué tendrá qué hacer la reparación del daño, es decir cubrir los gastos médicos de todos los lesionados.

De acuerdo al la causa penal, durante las primeras horas del domingo el imputado atropelló a 11 personas que caminaban en el exterior del lienzo charro del municipio de Frontera. Las autoridades identificaron al responsable del percance y al vehículo que conducía, detuvieron a este y lo presentaron al ministerio público.

Por no ser la captura en flagrancia de delito, fue puesto en libertad y se le citó para que se presentara ante el juez el día de la audiencia inicial.

El juez de control declaró que el imputado podría enfrentar el proceso penal en libertad al tratarse de un accidente sin intenciones criminales, y tener el imputado arraigo domiciliario, trabajo y no mostrar intención de escapar.

El padre de una de las víctimas que se encuentra grave de salud, la menor de edad Maribel, señalaron que si la justicia no castiga al responsable del atropellamiento, tomaran justicia por propia mano.

El reporte médico sobre Maribel es el pronóstico reservado, informó la Fiscalía General del Estado.