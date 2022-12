DE SOCIALES

HOLA, HOLA… FELIZ NAVIDAD… Que continuemos con el espíritu de paz, alegría y armonía que predomina en esta época, no solo con nuestras familias, sino también, con todos los que nos rodean.

n El miércoles 21, se reunieron a comer, en casa de Lourdes Benavides de Martínez, las amigas de siempre, Ceci y Rocío Ramírez Hamdan, Tere Rojas de Castañeda, Marcela Pámanes, Minerva Azzaff, Pecky Webb de Estens y Paty Villarreal, degustaron deliciosos y variados platillos, vinos de buena cepa y qué decir de los postres, con aromático café… todo aderezado de amena e interesante charla. Esta comida, también fue con el fin de festejar el pasado cumpleaños de Marcela. La tarde concluyó, dando los buenos deseos a la cumpleañera, así como para Navidad y Año Nuevo.

n Y desde aquí, un abrazo virtual y mis mejores deseos, hasta París, Francia, a Irma Gómez Soriano, ya que el día de hoy, festejará por partida doble, Noche Buena y el inicio de una vuelta más al Astro Rey. Irma, está radicando nuevamente en su añorado París, lugar en que años atrás, ya había tenido su residencia… En La Laguna, se le extraña, pues dejo buenas amistades, múltiples alumnos de la Alianza Francesa y ciudadanos de aquel país (Francia), ya que su trato siempre amable y atento, le gano el afecto, cariño y respeto de todos ellos. ¡Congratulaciones!

n El próximo 6 de enero, el empresario y caballero, Don Valente Enríquez Mesta, estará festejando nada más y nada menos que 90 años de fructífera y armoniosa vida. Con este motivo, próximamente lo estará celebrando en compañía de su familia y múltiples amistades que le tienen gran estima. ¡Felicidades!

n Recibió con gran júbilo, su título de ODONTÓLOGA, la guapa joven Mónica Bredeé Irazoqui, el jueves 15, en emotiva ceremonia, de manos del rector de la Universidad Autónoma de Durango, Plantel Gómez Palacio. Mónica, estuvo acompañada de su orgullosa mamá Mónica Irazoqui Morales, con la simbólica presencia de su señor padre Fernando J. Bredeé Ortiz ( f ). Fue muy emotivo el hecho que su mamá le colocara su bata de médico. Al termino, se trasladaron a su residencia para celebrar con deliciosa cena entre familiares y amigos.

n La Universidad Iberoamericana de Torreón y su rector, Juan Luis Hernández Avendaño, en el marco de los festejos del 40° aniversario, el pasado viernes, se develó una placa en la que se reconoce el valioso apoyo de la familia Villarreal González, especialmente a Don José Guadalupe Raúl Villarreal Cantú y Doña Consuelo González de Villarreal, por la donación del terreno, para construir esta institución jesuita. El rector, Juan Luis Hernández, mencionó, las acertadas palabras de Doña Consuelo: Porque me parecieron palabras sabias y palabras que profetizaron lo que ocurrió, ella dijo con motivo de la primera piedra, que se estaba construyendo un proyecto en tierra árida, en tierra seca, pero que ella esperaba que, en esta tierra árida en esta tierra seca, floreciera un semillero de frutos para La Laguna. Y se cumplieron, ya que la universidad, tiene a la fecha, 12 mil egresados, no solo de Torreón, también de Sinaloa, Zacatecas, San Luis, Potosí, Chihuahua y Durango. Además de muchos logros obtenidos, como el de este año en el UI GreenMetric World University Rankings 2022. Estuvieron presentes sus hijos, Alberto Villarreal González, que hizo viaje especial desde Monterrey, Tatis Villarreal González de Meza y Lupita Villarreal González de Estrada, que siempre han continuado con el ejemplo y estafeta de sus padres. ¡Parabienes!

n Y en el otro lado del Padre Nazas, Gómez Palacio, la alcaldesa Leticia Herrera Ale, entrego el pasado miércoles 21, la Estrella de la Ciudad a los Ciudadano distinguido en distintos rubros. En materia de Arte y Cultura, se llevó el reconocimiento el Doctor, José Rodolfo Campuzano Suárez del Real, quien tuvo una larga carrera como médico durante muchos años, pero en esta ocasión destaco por su trabajo como escritor. ¡Felicitaciones!

n Saludos con los mejores deseos, a mi querida amiga Marilú Hernández Loya de Tohme… en especial, para estas fiestas decembrinas y de bienvenida al Año Nuevo, en compañía de sus hijos y nietos.

n En días pasados, culminó su misión en la tierra, la estimada dama, Norma Leticia Córdova Sánchez, envío mis condolencias a sus hijos Norma Leticia, Víctor Guillermo y Miguel Ángel, a sus cónyuges y demás familiares. Ruego al Creador, los conforte en su partida, para ella oración y descanse en paz.

n Le cortó una hoja más al calendario, el sábado 17, Adriana Pérez Towns y lo festejo en compañía de sus padres, Adriana Towns de Pérez y Armando Pérez Fajer, así como familiares y amistades. Desde muy temprano, recibió muestras de cariño por mensajes, llamadas, correos electrónicos y redes sociales.

n No se pierda las eucaristías especiales, por estas fechas, de Casa Iñigo, dirigidas por el Padre Enrique Ponce de León, SJ, a través de sus redes sociales: el día de hoy, en punto de las 20:00 hrs., mañana domingo a las 12:30 hrs.; sábado 31 a las 20:00 hrs. y domingo 01 de enero, en punto de las 12:30 hrs.

n Seguramente ya casi todos tenemos adornadas nuestras casas con el tradicional árbol navideño, ¿Conoce la historia de cuando se puso el primer árbol navideño en esta nuestra tierra sagrada?... Fue en 1864, cuando la alta sociedad se quedó admirada al ver en el Palacio Imperial de Chapultepec, por primera vez, un árbol de navidad, que fue mandado traer desde Europa por Maximiliano de Habsburgo. Por supuesto, inmediatamente todos empezaron a adornar sus casas con árboles. Esta moda duró poco, ya que, en 1867, con la caída del imperio de Maximiliano, la aristocracia dejó de adornar sus asas con el árbol navideño y regresaron a los nacimientos por algunos años. Hasta que, en 1878, el General Miguel Negrete, ministro de guerra durante la Presidencia de Benito Juárez, retomó la tradición de decorar la Navidad con un árbol, cuando regresó de sus viajes a Europa y Estados Unidos.

n En el Club Campestre Gómez Palacio, el jueves 22, de 15:00 a 18:00 hrs., se llevó a cabo la conferencia ¿Cómo invertir en bienes raíces? Al término, Bazar Navideño, con todos los regalos de la época, para toda la familia, antojitos mexicanos, arte mexicano y rifas. Lo recabado, es para ayudar a familias de escasos recursos… Todo fue un éxito y los asistentes, tuvieron la gran oportunidad de adquirir atractivos regalos, pero, sobre todo, a muy buenos precios.

° El Museo Arocena en esta temporada navideña, permanece abierto en horario normal de miércoles a domingos de 10:00 a 18:00 hrs., excepto: 24 y 31 de diciembre de 10:00 a 14:00 hrs., el 25 de diciembre y 1 de enero estará CERRADO.

n Ha podido usted distinguir ¿qué es lujo?... Nos hicieron creer que el lujo era lo raro, lo caro, lo exclusivo, todo aquello que nos parecía inalcanzable. Ahora nos damos cuenta, que el lujo, eran esas pequeñas cosas que no sabíamos valorar. Lujo es estar sano. Lujo es no pisar un hospital. Lujo es poder pasear por la orilla del mar. Lujo es salir a las calles y respirar sin mascarilla. Lujo es reunirte con toda tu familia, con tus amigos. Lujo son las miradas. Lujo son las sonrisas. Lujo son los abrazos y los besos. Lujo es disfrutar cada amanecer. Lujo es el privilegio de amar y de estar vivos. Todo eso es un lujo y no lo sabíamos. Muy en particular, nos dimos cuenta, ¿Qué es un lujo?, después de la pasada pandemia.

n Les deseo una FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO 2023... Y estaremos nuevamente con ustedes, hasta enero, el sábado 7 del 2023.

¿Sabía usted que…Seguimos con los Jesuitas. En 1679, la Corona española había dado órdenes, una vez más, para que se poblara California, encomendando la evangelización de ésta a la Compañía de Jesús. A principios de 1681, con 36 años de edad, llegó el padre Kino a México. Nombrado cosmógrafo de la expedición conducida por el almirante Atondo, en 1683, embarcó el padre Kino en Sinaloa, con cien hombres más, y entre ellos los padres Juan Bautista Copart y Pedro Matías Goñi. Fondearon en La Paz, al sur de la península, y más tarde en otra ensenada que llamaron San Bruno. En el año y medio que duraron allí, los padres aprendieron dos lenguas, y se dedicaron a enseñar la doctrina y las oraciones a los indios. Pero, contra la voluntad de los misioneros, se tomó la decisión de abandonar la península, pues ni conseguían allí modo de procurarse alimentos, ni había desde México una vía regular para hacerles llegar bastimentos. Vuelto Kino a la capital, se propuso establecer misiones en Sonora, desde las cuales apoyar la conquista espiritual de la península de California. Conseguidas las licencias, antes de partir, hizo gestiones a fines de 1686 para que durante cinco años los indios convertidos a la fe estuvieran exentos del trabajo en minas o haciendas de españoles. Ignoraba que las Leyes de Indias tenían concedida ya esta exención por diez años, y que el rey Carlos II (1665-1700) acababa de prorrogarla por veinte? Continuará…

