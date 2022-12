De sociales

HOLA, HOLA… El día 12, culminan las peregrinaciones a Santa María de Guadalupe Reina de México y de seguro habrá matachines y reliquia.

Atención, atención a esta exposición en el Museo Arocena… La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL), a través del Museo Nacional de Arte INBA, en coordinación con el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Museo Soumaya y Fundación Carlos Slim, el día de ayer en punto de las 19:00 hrs., en el museo, inauguraron la emblemática exposición "Símbolo y reino. Tres grandes colecciones novohispanas". En la Nueva España, algunos elementos simbólicos articularon el pensamiento y la devoción de una sociedad compleja y cambiante. Símbolos como la corona, la rosa o la espada, entre muchos de los que se exploran en esta exhibición, se plasmaron pictóricamente a través de los pinceles de grandes artistas novohispanos como, Andrés de la Concha, Andrés Lagarto, Juan González, la dinastía de los Echave y de los Juárez, Diego de Borgraf, Cristóbal de Villalpando, José de Ibarra, Juan de Sáenz, Francisco Antonio Vallejo, Miguel Cabrera, Nicolás Enríquez y José de Alcíbar, entre muchos otros autores que siguen en constante investigación, orquestan las voces y sensibilidades que acudieron al símbolo como expresión y categoría estética. No pierda la oportunidad de ver esta colección de 60 piezas, acuda al Museo y disfrútala.

Y continuando con el Arocena, hoy en punto de las 12:00 hrs., en el Auditorio del Museo, se llevará a cabo la conferencia inaugural Grandes símbolos de la pintura virreinal, con la participación de los curadores de la exposición, Francesca Conti, Museo Soumaya. Fundación Carlos Slim, Héctor Palhares, Museo Nacional de Arte (INBAL). Entrada libre.

Envío un saludo, con mucho cariño, a la estimada dama, Doña Amelia Lugo de Boheringer, los mejores deseos, para estas fiestas decembrinas en compañía de todos sus hijos, nietos y bisnietos.

Les quiero recomendar que visiten el nuevo restaurante Botanero Moritas, ubicado en Boulevard Independencia oriente, es una CADENA de restaurantes, que se fundó en 2014, iniciando en Monterrey y hasta la fecha, ya cuenta con 7 sucursales, una en Saltillo y la más nueva, aquí en La Laguna: Torreón. Antes conocido como Bar Las Moritas y con un importante legado histórico en la ciudad de San Pedro Garza García, Botanero Moritas. Está ambientado, en el concepto de una antigua cantina de los años 20´s en Monterrey, todo el mobiliario, con sillas modelo "malinche" que tuvieron su origen en Monterrey, recordando esa época, las fotografías que adornan las paredes, son temas totalmente regionales de aquel entonces, hay fotos de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, pero lo más interesante de esto y lo más sabroso, es la variedad de platillos, con una sazón muy particular norteña, riquísimas, servidos en cazuelas individuales, mismos que se pueden compartir, acompañados de tortillas de maíz y harina, pequeñitas hechas al momento, ricas salsas, hay chamorro, chicharrón en salsa verde, arroz con huevo montado, tuétano servido sobre un guisado de filete, frijolitos charros, ensaladas de calabaza, champiñones y betabel, pulpo a la plancha, bebidas varias y lo principal, las cervezas, algo muy nuestro, muy del norte. Tuve el gusto de platicar y compartir las deliciosas "botanas" con el licenciado Roberto Carlos, miembro de este grupo empresarial, quien me mostró amablemente todas las instalaciones y de forma amena, me platicó el origen, me mostró todas las instalaciones las cuales están sensacionales, incluidas mega pantallas, para disfrutar eventos deportivos, que nunca faltan… La ambientación de primera, precios razonables y la atención muy esmerada. No deje de asistir, haga su reservación a los teléfonos 871-713-08-14 y 8719-43-00-78.

El jueves 8, le cortó una hoja más al calendario, mi querido amigo César Madero Gámez, su esposa Maru García de Madero, en compañía de sus hijos César, Paulina y Ale, lo festejo con sus platillos favoritos. Por otra parte, los amigos de su generación del Glorioso Instituto Francés de La Laguna, se reunieron a comer en Garufa y también el grupo de Sanpetrinos, con quien se frecuente. ¡Felicidades!

Partió a la Casa del Señor, el martes 6, Christian Helguera Arellano, mis sinceras condolencias a su hija Mararte, a su madre Artemisa Arellano de Helguera, a sus hermanos Tita y Ramón Eugenio, así como demás familiares. Que Dios Padre en su infinita bondad, los fortalezca en su partida. Para él oración por su eterno descanso… Artemisa, se sintió muy confortada pues estuvo acompañada por múltiples amistades de ella y en particular amigos de Christian.

El miércoles pasado, día 7, inició la lluvia de estrellas más intensa que veremos en este ciclo, llamada Gemínidas, la mejor hora será a las 3 de la mañana del día 13 y culminará la madrugada del 14. No se lo pierda, disfrútelo en familia.

La voz más prestigiada del cuadrante de la radio y líder de opinión, mi querida amiga Marcela Pamanes, el miércoles 14, iniciará una vuelta más al Astro Rey. Estoy segura, que desde muy temprano recibirá múltiples felicitaciones de familiares, amigos y radioescuchas. Desde aquí, mis mejores deseos y que sean muchos, muchos más.

En la Región Más Transparente… como diría Carlos Fuentes…mi querido amigo, Antonio González Dueñes, le cortó una hoja más al calendario y fue festejado por su esposa, la guapa Liliana Muñoz Franco de González Dueñes, de seguro en estas fiestas decembrinas, que estará por la región, tendrá un festejo más.

Casa Iñigo, continua con sus transmisiones en vivo a través de sus redes sociales, de sus Eucaristías dominicales impartidas por el Padre Enrique Ponce de León, SJ. No se las pierda.

Estudiantes de Bachillerato de la Universidad Autónoma de La Laguna, junto con su rector, maestro Omar Lozano Cantú, el miércoles 7 en punto de las 9:00 hrs., adelantaron la Navidad a 833 niños de entre 4 y 5 años de edad, quienes son alumnos de 29 escuelas de nivel preescolar de esta región, los padrinos, les obsequiaron un juguete y su bolo, además de quebrar la tradicional piñata, se divirtieron con los brincolines y el show infantil. Enhorabuena a su rector, maestro Omar Lozano Cantú, por hacer partícipes a los jóvenes en esta noble causa.

El Ayuntamiento de Torreón a través del Instituto Municipal de Cultura y Educación, transmitirá la presentación del libro Soledad en llamas, de Jorge Valdés Díaz-Vélez, humanista, poeta y diplomático de carrera, esto será hoy, a través de la página de Facebook del Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón, en punto de las 12:00 hrs., se contara con la participación de Alejandro Estivill, David Najera Rivas y el autor, Jorge Valdés Díaz-Vélez, como moderadora, Nadia Contreras, Coordinadora de Literatura del Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón. Están cordialmente invitados.

Y remembrando… Un 8 de diciembre, pero de 1980, murió John Winston Lennon. Quien fue un artista, musico, instrumentista, cantautor, activista, compositor, productor, escritor y pacifista británico, conocido por ser líder y fundador de la banda de rock The Beatles y considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX… Sigue presente, solía decir: "La vida es aquello que te va sucediendo, mientras estas ocupado haciendo otros planes".

Guisos y Burritos La Güera, nos ofrece ricos burritos para celebrar las próximas posadas y reuniones navideñas… Puede llevarse litros o medios litros de guisos como: Picadillo, asado, chicharrón prensando, rajas con queso y crema, frijoles, papas con chile verdes o rojas, tinga, carne con tocino y chipotle. Recuerda que las rajas y frijoles son ideales para acompañar los tamales. Programe sus pedidos con tiempo y comuníquese al teléfono 8711-445-106 con Astrid Martínez.

¿Sabía usted que… Seguimos con los Jesuitas. Al noroeste de México, la Alta Pimería, comprende el norte de Sonora y el Sur de Arizona y es tierra fértil y de clima templado, aunque también con calores extremos. Los indios pobladores, se encontraban distribuidos entre estas tribus Papabotas, Sobas, Tepocas y Pimas Altos, todos los cuales, hacia el 1700, vivían todavía completamente al margen del virreinato?

