Un hombre joven llegó a la edad militar y fue llamado a servir en el ejército de su país. A fin de librarse del reclutamiento declaró que sufría varias enfermedades. El médico militar le pidió una muestra de orina para examinarla. Con el propósito de desconcertarlo el muchacho añadió a su muestra una de su papá, su mamá, una tía, su hermana y su perro. Al día siguiente le llegó el resultado del examen: "Tu papá está alcoholizado; tu mamá está media loca; tu tía está menopáusica; tu hermana está embarazada; tu perro está pulguiento y tú estás en el Ejército". Pocos escritores ha habido tan maquiavélicos como Maquiavelo. Su libro principal, "El príncipe", con todo y ser tan pequeño ha hecho más daño a la humanidad que todos los llamados "libros sagrados" juntos. Razón tuvieron los ingleses, tan razonables ellos, cuando llamaron al demonio "Old Nick", por compararlo con el avieso florentino. Una de las tesis postuladas por este maligno escribidor, diestro en política -o sea diestro en traiciones y perfidias-, es que el príncipe no debe buscar que sus vasallos lo amen; ha de procurar más bien que le teman, pues de los hombres se obtiene más por el temor que por el amor. Temo decirlo, pero pienso que quienes están cerca de López Obrador le tienen miedo. ¿Cómo se explica entonces que ninguno de sus allegados le diga que se está acercando peligrosamente al basurero de la Historia? Su irracional e inconsulta arremetida contra el INE es el atentado más grave contra la vida democrática de la Nación que en los tiempos modernos ha ocurrido. He aquí que el hombre que llegó al poder por virtud de la democracia ha conseguido imponer su voluntad para debilitar a la institución encargada de preservar en la Nación el ejercicio democrático. Su aberrante Plan B, ejemplo claro de estatismo antidemocrático, es contrario al buen sentido y a la legalidad. Si en este país impera la ley sobre la voluntad autocrática de un gobernante con humos de caudillo, la reforma electoral de AMLO debe ser anulada en todo aquello que va contra el orden jurídico y contra la voluntad de los ciudadanos libremente expresada en las urnas. Debilitar al órgano electoral es ir contra la democracia, e ir contra la integridad de la República. Esta reforma, urdida con medios tan impositivos como irregulares, pone al Presidente López en el camino que conduce temporalmente al poder dictatorial y permanentemente a la condena de las generaciones futuras. Desde ese punto de vista la pomposamente llamada Cuarta Transformación, título que parece invento de algún megalómano sin idea de las proporciones, no viene a ser transformación, sino destrucción de lo que a lo largo de mucho tiempo, y a costa de muchos sacrificios, han logrado construir los ciudadanos para acotar el poder del Estado. Un antiguo romance castellano que suena a irreverente, pero que es más bien realista -así es toda la literatura española-, hace esta desolada relación: "Vinieron los sarracenos / y nos molieron a palos, / que Dios ayuda a los malos / cuando son más que los buenos". Pues bien; parece que en nuestro país también son ahora más los malos que los buenos. El inspector escolar quiso hacer burla de los niños. Les dijo: "El toro muge. El caballo relincha. La oveja bala. Con base en esos datos ¿qué edad tengo yo?". Sin vacilar respondió Pepito: "¡44 años!". ¡Sorpresa! ¡Esa edad tenía el inspector! Le preguntó, asombrado: "¿Cómo supiste?". Explicó Pepito: "Es que mi hermano tiene 22 años, y es medio mamón". FIN.