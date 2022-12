Dan ultimátum para regularizar vehículos extranjeros en Torreón

Los vehículos de procedencia extranjera tienen hasta el día 29 de diciembre para regularizarse, pues a partir de enero serán decomisados por la Policía Fiscal.

"Sí es importante que la gente esté atendiendo este tema porque implica muchas cosas, no nada más es paga un derecho vehicular, es seguridad para ellos y para todos los demás que conducimos un vehículo", explicó Leticia Castaño Orozco, administradora local de Recaudación de Rentas de Torreón.

Señaló que en este municipio se tenía una expectativa de regularizar 30 mil unidades pero solamente se han acercado menos de 15 mil, es decir, menos de la mitad del padrón estimado, pues indicó que no se tiene un registro claro de cuántos son en total.

La funcionaria dijo que, a nivel estatal, se han plaqueado 57 mil vehículos de los denominados "chocolates" que han acudido a cumplir con este registro, por lo que llamó a los propietarios a que aprovechen lo que resta del plazo, ya que no se contempla otra ampliación para el próximo año, por el contrario, se prevé el inicio de operativos para retirarles de circulación.

Comentó que hubo muchos ciudadanos que, al tener conocimiento de esta regularización, aprovecharon para importar algún vehículo de Estados Unidos, pero finalmente no hicieron la cita o no acudieron, por lo que no han cumplido con esta obligación.

"También tenemos que reconocer que el Repuve (Registro Público Vehicular) no tuvo capacidad de atender a tanta gente, pero lo que sí es cierto es que, a partir de enero, la Policía Fiscal entra a decomisar esos carros", expresó.

Castaño Orozco dijo que la Policía Fiscal corresponde a la Federación, pero a partir de enero se le darán facultades a la Policía Estatal también para que pueda colaborar con ellos en este tema, al tratarse de un asunto de seguridad para el propio conductor y para quienes transitan por las calles.

"Si un vehículo sin placas atropella a alguien y se va, no hay manera de saber quien hizo el daño, si tienen un accidente no pueden contratar un seguro y, si tuviste la culpa, el que pierde es el que sí traía las placas, el que sí traía el seguro, por lo que es muy importante estar regularizado", expuso.

La recaudadora de rentas dijo que se consideran ya operativos en conjunto para el mes de enero, por lo que recomendó acudir antes del 29 de diciembre a regularizar la unidad.