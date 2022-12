Dan recomendaciones para concierto en Lerdo

El Gobierno Municipal de ciudad Lerdo, a través de la dirección de Protección Civil, dio a conocer algunas de las restricciones y recomendaciones que se establecen para los asistentes al concierto de la agrupación de cumbia "Chicos de Barrio", dentro del festival Como La Laguna Ninguna, a realizarse hoy lunes 19 de diciembre en el Paseo Sarabia.

Cabe destacar que la presentación de este grupo musical manifiesta un interés latente por parte de las autoridades municipales, por el gran poder de convocatoria que conlleva dicha agrupación, por lo cual se implementará un operativo especial para garantizar la seguridad de los asistentes.

Isabel Macías Sifuentes, titular de la dirección de Protección Civil, comentó que dentro de las recomendaciones a seguir se establece el no consumir bebidas alcohólicas, no llevar sillas, rayo láser, cornetas, envases de vidrio, drones ni paraguas, acudir abrigados ante las inclemencias del tiempo, acudir acompañados de familias o amigo, no generar ni participar en riñas, y reportar cualquier incidente al personal operativo.

Por otro lado, Héctor Martínez López, director de Seguridad Pública, dijo que habrá total vigilancia en los alrededores de la plaza principal con un operativo especial, que dará inicio horas antes del concierto, se contará con rondines permanentes por parte de las unidades motorizadas y la instalación de elementos en zonas estratégicas del área.

El director de Arte y Cultura, Ricardo Dillon Ruiz, enfatizó que se espera una gran convocatoria por parte de la ciudadanía, gracias a la destacada trayectoria por parte del grupo Chicos de Barrio, e invitó a la ciudadanía a darse cita este lunes 19 de diciembre en el Paseo Sarabia en punto de las 7:00 de la noche.