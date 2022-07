Critican en redes a Demi Moore por entrar con su perrito al Museo del Louvre

Demi Moore es una amante de los perros, y es comprensible que quiera estar con ellos en todo momento, pero una reciente visita que hizo al Museo del Louvre con todo y compañía perruna no fue vista con buenos ojos por algunos cibernautas.

La actriz de 59 años es una amante de los peludos de cuatro patas, así lo ha compartido en sus redes sociales, donde suele postear fotos con un pequeño llamado Piaf.

Para Moore, todo momento es buen momento cuando de compañía perruna se trata, en esta foto trae a su pequeño acompañante dentro de su bata.

También fue su acompañante cuando fue a ver Rafael Nadal en el abierto de Francia.

Y aunque sus casi 3 millones de seguidores en Instagram se enternecen cuando la actriz postea este tipo de instantáneas, recientemente una foto dividió la opinión.

Demi es criticada en Instagram:

Demi Moore posteó tres fotos en las que aparece ella sosteniendo entre sus manos a su perro Piaf, ambas se encuentran en el Museo del Louvre, recinto cultural de Francia que alberga bellas artes, arqueología y artes decorativas.

"Piaf toma el Louvre", escribió junto a las imágenes.

En el reglamento del museo se lee que están prohibidos los animales, excepto los perros guía para invidentes y los perros de asistencia en el caso de personas con discapacidad motora o mental, siempre y cuando esto se justifique.

Algunos cibernautas, lejos de aplaudir las fotos, protestaron:

"Triste cuando las celebridades abusan de su fama y llevan a sus mascotas a lugares donde la gente común no puede. El Louvre tiene una política de no mascotas con una excepción de animales de servicio. Demi Moore deberías saberlo mejor". "No sabía que permitían mascotas". "¿Pueden estar nuestros perritos en el museo? Si es así, traeré a mi pequeño Cedric". "Como alguien que trabaja en un museo, lo primero que hice fue buscar en Google si el Louvre permite perros. Encontré que no, a excepción de los perros de servicio. Esto no es para incomodar a los demás, es para garantizar la seguridad de los objetos en exhibición", se lee entre los comentarios.