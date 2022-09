Critica PAN postulación del gobernador de Quintana Roo como embajador en Canadá

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado afirmó que es una pésima señal la postulación del todavía gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, como embajador de México en Canadá.

En conferencia de prensa, el coordinador del grupo parlamentario blanquiazul, Julen Rementeria del Puerto, declaró que el anuncio que al respecto hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que lamentarlo, porque "habla de acuerdos entre el gobierno federal y el gobernador, incluso previos a las elecciones pasadas, entonces francamente no nos parece que sea algo prudente, algo que se deba hacer".

"Yo no sé si calificarlo como traición, lo que sí me parece es una desatención y una malísima señal de supuestos acuerdos previos con el gobierno federal que por supuesto podríamos empezar a bordar los terrenos de una posible traición, porque se supone que no tendríamos por qué estar avalando un gobierno que desde los gobiernos locales gobernados por el PAN ha venido señalando en cuanto a los hierros que ha cometido durante estos cuatro años", puntualizó.

Rementería del Puerto reiteró que esta propuesta mete en serias dudas los compromisos que pudieran haber habido con anterioridad y manda una "muy mala señal", pues pareciera que el presidente con tal de congratularse con algunos, de convertir gente a su ideología, a su movimiento, es capaz de todo.

El legislador veracruzano reprobó que el titular del Ejecutivo Federal anteponga los intereses particulares y políticos a los intereses nacionales.

Carlos Joaquín González ganó la gubernatura postulado por la alianza PAN-PRD y concluirá su mandato el próximo 25 de septiembre.