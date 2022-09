Cristhofer Lozoya, de Unión Laguna, es firmado por los Diamondbacks de Arizona

En la Comarca Lagunera existe mucho talento para el beisbol y ayer se demostró una vez más, al anunciarse que el joven pitcher Cristhofer Elián Lozoya Murillo, perteneciente a la Academia de los Algodoneros de Unión Laguna, fue firmado por la organización de los Diamondbacks de Arizona, para iniciar su proceso como prospecto con miras a un día llegar a las Ligas Mayores.

De apenas 17 años de edad, el lanzador derecho se convirtió en el cuarto prospecto de la Academia Algodoneros, que es firmado por una organización de Grandes Ligas, resultado del trabajo realizado por José Luis "Gato" García, director de scouteo y desarrollo del Unión Laguna, con el respaldo de los padres de familia. Lozoya participó con el Unión Laguna durante la Liga Invernal Mexicana el año anterior y fue ahí cuando llamó la atención de buscadores de talento, hasta que finalmente fue firmado por la organización de Arizona.

UN ORGULLO

Mediante conferencia de prensa, celebrada ayer en el estadio de beisbol de la Revolución, se dieron a conocer los detalles de esta histórica firma; en el acto estuvieron presentes, Guillermo Murra Marroquín, presidente del Club Unión Laguna, acompañado por Luis Alberto Peña, Scout de los Diamantes de Arizona, José Luis García, Director de Scouteo y Desarrollo del equipo lagunero, además del propio pelotero que se formó en la Liga Infantil Sertoma y hereda el gen beisbolero, pues es nieto del portentoso cañonero Isidro "Chilo" Lozoya, de gran trayectoria en ligas de gran calidad, como la Liga Mayor de Beisbol de La Laguna y la Liga Estatal de Chihuahua.

Guillermo Murra habló de lo que significa esta nueva firma en el Unión Laguna: "me da mucho gusto y orgullo escuchar que los scouts ya empiezan a decir que en Algodoneros y en La Laguna hay que estar pendientes porque algo está pasando, eso quiere decir que estamos trabajando conforme a lo que prometimos, que no era solo con el primer equipo, sino también con el desarrollo. Estos días son como cuando se gana un playoff o más, es un gran orgullo cuando alguno de nuestros chavos de la academia empiezan a cumplir sus sueños".

Por su parte, Luis Peña, scout en México de los Diamantes de Arizona, expresó: "quiero darle las gracias al licenciado Murra, que nos ha abierto las puertas con el Unión Laguna, me han hablado muy bien de usted y agradezco el apoyo que hemos recibido de la organización. Me tocó venir a ver a Cristhofer en un momento complicado porque el mismo día que lo íbamos a ver, falleció su abuelo y, aun así, llegó a la cita, eso me dio la pauta de saber que era un pelotero con agallas y con fuerza. Luego lo vimos en Saltillo y posteriormente, en Tijuana, mi jefe le dio el visto bueno, a las dos horas cerramos la transacción", describió.

PRÓXIMO PASO

Finalmente, Cristhofer Lozoya se mostró muy emocionado por el momento que vive: "estoy muy contento, es algo inexplicable, quiero darle las gracias a Luis Peña por fijarse en mis cualidades, siempre soñé en jugar Grandes Ligas y este es un pequeño paso para seguir adelante. Quiero darle las gracias a mi familia y a todos los que en algún momento me dieron un consejo para ser mejor cada día". El propio Cristhofer lució por primera vez el jersey de los Diamondbacks para tomarse la fotografía del recuerdo; su siguiente paso será reportar a donde lo asigne la organización de Arizona, que podría ser la Liga Invernal Dominicana de Novatos y la Liga de Novatos en Arizona.

José Luis "Gato" García dirige la Academia Algodoneros, que mantiene abierta sus puertas para los jóvenes peloteros de la región; sus entrenamientos se realizan los días martes y miércoles a las 17:30 horas en la Unidad Deportiva Torreón para las categorías 15 - 16 y 17 - 18 años, así como los lunes y miércoles a las 16:30 horas en la Unidad Deportiva Compresora, para categorías de 11 - 12 y 13 - 14 años.

MÁS ACTIVIDAD

Al final de la rueda de prensa, Guillermo Murra aprovechó para confirmar la participación de los Algodoneros del Unión Laguna en la próxima temporada de la Liga Invernal Mexicana, que iniciará a partir del 12 de octubre, jugando 12 encuentros como local y 12 como visitante en el calendario regular, frente a Sultanes de Monterrey y Acereros de Monclova, equipos que formarán parte de la Zona Norte. También, comentó algunos detalles del Torneo Nacional de Beisbol "Formando Estrellas", que se celebrará del 18 al 21 de noviembre y en donde Unión Laguna prestará las instalaciones del estadio de la Revolución para la inauguración y algunos encuentros. En dicho evento, habrá equipos de Saltillo, Puebla, Piedras Negras, Durango, Sabinas, Nuevo León, entre otros.