'Creo que el Ejército está perdiendo su verdadera misión', dice gobernador de Coahuila

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, señaló que aunque Coahuila tiene "absoluta confianza" en las Fuerzas Armadas, la militarización de la Guardia Nacional es un tema que ha transgredido aspectos jurídicos y constitucionales, esto al generarle más atribuciones al Ejército Mexicano y que no le corresponden en última instancia.

Se refirió el mandatario a la aprobación de la iniciativa presidencial para que el nuevo mando de la Guardia Nacional sea de extracción militar, hecho que desde esta semana se ha concretado y ha generado una serie de comentarios en contra, esto debido a que se señala precisamente una militarización de la seguridad en el país, además de que se advierten de mayores violaciones a los derechos humanos.

Al respecto Riquelme comentó que "Coahuila es un estado que cree en el Ejército Mexicano, que no le ha puesto ningún pero nunca, pero lo he dicho, que hoy al Ejército le están dando labores que no son propias de la seguridad interior del país, eso es donde creo yo que está perdiendo ahí el Ejército su verdadera misión, y bueno finalmente pues ya lo aprobaron, mi postura es de confianza al Ejército Mexicano, esa es mi postura, si les dieron el encargo de la Guardia nacional, bueno pero pues la realidad es que, sí estábamos de acuerdo o no ya lo aprobaron… La realidad es que el Ejército tiene todo nuestro respeto y tiene toda la confianza, aquí en Coahuila somos institucionales, institucionalistas".

El gobernador de Coahuila incluso fue más allá y afirmó que "lamentablemente" desde el inicio de la presente administración federal, en el año 2018, se han estado cometiendo acciones que transgreden la división de poderes y que generan conflictos constitucionales, señaló que al margen de dicha determinación se mantendrá la colaboración y el apoyo a las Fuerzas Armadas en Coahuila, de forma que se privilegie la seguridad pública y la coordinación en materia de prevención y combate a la delincuencia en todas sus formas.

"Lamentablemente desde el inicio de esta administración federal le han dado funciones que, no decimos nosotros que no tengan la capacidad, pues claro que la tienen, pero no son propias del Ejército Mexicano, no son propias de la función y principalmente de cómo nació el Ejército Mexicano, para mantener la seguridad en el propio país… Lo hicieron así, y bueno, no hay un respeto a los poderes, eso queda claro, pero aquí, vuelvo a repetir, el Ejército tiene toda nuestra confianza, no hay duda", indicó Riquelme Solís.