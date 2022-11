Crecen detenciones, no delitos: Cepeda

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, dijo que no comparte la percepción de que se ha incrementado el delito de narcomenudeo, pues aseguró que "una cosa es que se atienda y otra cosa es que se aumente".

Esto con relación a las cifras del monitoreo de incidencia delictiva que proporcionó el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, con base en las denuncias que recopila el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de las Fiscalías de los estados.

El presidente municipal dijo que el hecho de que se judicialicen estos delitos en Torreón no significa que vayan en aumento.

"El que los conozcamos y el que los atendamos, y el que a través de la inteligencia coordinada evitemos y prevengamos, es muy diferente a que aumente, yo creo que es un tema de percepción", comentó.

Dijo que se reunirá en breve con el CCI, algo que ya ha hecho en ocasiones anteriores para otros temas, pues dijo que a veces las preguntas confunden pero la información también. Destacó que para el Municipio es muy importante contar con estos datos que vierte el monitoreo pero insistió en que no se debe confundir el tema.

"No están en aumento (los delitos), una cosa es que los atendamos, que los agarremos a través de la inteligencia, otra cosa es que se estén aumentando", expuso.

Considero que no es un problema de desinformación sino cuestión de la metodología, pues indicó que se realiza un trabajo en conjunto entre las autoridades municipales y el estado, en materia de estrategia e inteligencia, donde se combate de forma férrea y decidida el narcomenudeo, pero también se documenta.

"Hay quienes, para otros (municipios), es más fácil no hacer nada, y no se documenta, entonces no hay que confundir lo que se atiende y lo que se tiene, en otros lados hay mucho más pero pues no los agarran, entonces es muy diferente, yo creo que eso también hay que decirlo", manifestó el edil.

Cepeda González dijo que se ha buscado prevenir este delito para que no se convierta en un problema para la sociedad, pues indicó que este tipo de acciones se tendrán siempre.

"Una cosa es documentarlos, judicializarlos y atenderlos a tiempo, agarrarlos a tiempo, (a otros) les falta mucho por hacer", dijo.