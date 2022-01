Corte reinicia debate para despenalizar el aborto en Colombia

Cantando el “himno de la alegría”, las activistas en favor de la despenalización total del aborto en Colombia le dieron la “bienvenida” a los magistrados de la Corte Constitucional que reanudaron el jueves la discusión sobre su despenalización total, frenada desde diciembre del 2021.

“Como mujeres también tenemos un compromiso por la defensa de otras mujeres que no han tenido la oportunidad de movilizarse y por algunas que todavía no lo hacen porque hay vergüenza, estigma social por el aborto”, dijo a The Associated Press Juliana Martínez, de 30 años, con un tapabocas de color verde que simboliza la legalización del aborto.

Uno a uno han contado los 489 días que han transcurrido desde que el movimiento Causa Justa pidió a la corte eliminar el delito de aborto del código penal. En este tiempo, dicen, más de 450,000 mujeres habrían tenido que recurrir a procedimientos inseguros para interrumpir su embarazo ante la imposibilidad de hacerlo legalmente y con el riesgo de pagar entre uno y tres años de cárcel.

“La decisión que hoy tome la corte nos va a permitir que ninguna mujer vuelva a arriesgar su salud, su vida o su dignidad en un procedimiento inseguro”, indicó a la AP Ana Cristina González Vélez, pionera del movimiento Causa Justa.

En Colombia el aborto es legal bajo tres causales que la misma corte aprobó en 2006: si existe peligro para la vida o salud de la mujer, el feto tiene una grave malformación o el embarazo fue producto de una violación o incesto.

“El modelo de causales tiene bastantes problemas. Tenemos un modelo donde el aborto es un derecho humano fundamental y al mismo tiempo es un delito, eso crea una situación paradógica y difícil, tanto para los prestadores de salud que a menudo no saben si están o no incursos en una causal como para las propias mujeres”, agregó González Vélez.

Se requieren cinco votos de magistrados, de los nueve posibles, para tomar la decisión de despenalizar o no completamente el aborto. La discusión de fondo está suspendida hasta tanto no se resuelva el caso de uno de los magistrados que se declaró impedido para votar la demanda a raíz de una entrevista que dio a un medio de comunicación en la que se refirió al tema, lo cual en Colombia está prohibido para los funcionarios judiciales.