Convierte audios en textos

Enviar notas de voz es sumamente sencillo a través de WhatsApp. Pero hay ocasiones en que, por falta de tiempo, no puedes volver a escuchar una grabación completa, en estos casos lo mejor es convertir el audio a texto. WhatsApp es una de las aplicaciones de mayor relevancia para comunicarnos con nuestros seres queridos y también para tareas profesionales, por lo que su uso es indispensable en prácticamente todas las actividades que realizamos día a día.

Y si hay una herramienta que vino a revolucionar la experiencia del usuario, sin duda es la grabadora de notas de voz. Sin embargo, si por algún motivo necesitas convertir tus audios a texto, hay una manera efectiva de hacerlo con ayuda de un bot. Te explicamos de qué se trata.

CÓMO TRANSCRIBIR LAS NOTAS DE WHATSAPP

WhatsApp mantiene el liderazgo entre las aplicaciones de mensajería instantánea. Prueba de ello son las actualizaciones que la empresa de Mark Zuckerberg implementa año tras año, así como las extensiones con las que le puedes sacar provecho a la app.

Tal es el caso de Alfred The Transcriber, el bot que te permite tomarte un respiro de los audios de WhatsApp sin tener que descargar aplicaciones adicionales. Además, su uso es casi intuitivo.

Hasta el momento WhatsApp no cuenta con una herramienta propia para convertir audio a texto, pero no te preocupes porque nosotros tenemos una alternativa. Y es que una de las ventajas de Alfred The Transcriber es que es compatible con audios en español, inglés, francés y alemán, tanto para Android como para iOS.

Lo mejor de esta herramienta de transcripción automática es que no solo sirve para convertir a texto los audios que mandas, sino que también aplica con los que recibes. Así que no tendrás que preocuparte por hacer esta tarea de manera manual y desperdiciar tu tiempo tecleando.

¿CÓMO UTILIZAR ALFRED THE TRANSCRIBER EN WHATSAPP?

Alfred The Transcriber no necesita instalación y te ofrece una prueba gratuita. Puedes utilizarlo tanto en la versión móvil de WhatsApp o en el soporte Web de la aplicación de mensajería.

Lo primero que debes hacer es guardar el número +14156809230 en tu lista de contactos. Para ello marca los dígitos directamente desde la app donde realizas llamadas o en la que comúnmente agregas un nuevo teléfono.

Asegúrate de guardar el número con un nombre de tu preferencia o simplemente utiliza "Alfred The Transcriber" para que lo identifiques en tu lista de contactos de WhatsApp. Después dirígete a la conversación donde mandaste el audio o lo recibiste y reenvíalo al número de "Alfred The Transcriber". Para compartir el audio, basta con hacer un toque prolongado al mensaje hasta que en la barra superior aparezca una flecha. Finalmente, en cuestión de segundos, el bot te responderá con la transcripción de la nota de voz.

La herramienta admite audios de hasta 60 segundos. Si superas ese tiempo, el mismo bot te sugerirá contratar alguno de sus planes premium con más beneficios. No obstante, la versión de prueba te puede servir para conocer cómo funciona y si se ajusta a tus necesidades. Así de sencillo es posible convertir tus notas de voz en texto en el momento en que lo necesites.