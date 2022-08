Control Animal niega a ciudadanas adopción

Con la finalidad de dar una segunda oportunidad a por lo menos uno de los canes que fue capturado en las calles de Gómez Palacio, doña Norma Sánchez acudió al Centro de Bienestar Animal… pero le fue negada la posibilidad de adoptar.

Lo mismo sucedió con Cristina, que pese a realizar los trámites que se exigen en la dependencia, recibió un "no" como respuesta a su solicitud de adopción.

Doña Norma cuenta que el pasado 2 de agosto acudió al Centro de Bienestar y ni siquiera se le permitió el paso pese acudir en horario laboral.

Aunque ella escuchó ladridos de perro al interior del luhar, se le dijo que no había perros en adopción.

"Nos recibió la señorita de la entrada pero no me autorizó ni entrar a ver. Le dije 'vengo a adoptar a un perrito' y me dijo que no había ninguno en existencia, pero sí se oían ladridos al fondo".

Por la tarde presentó un escrito ante el Jurídico y ante la Dirección de Salud Municipal para formalizar su solicitud de adopción, pero hasta el momento no ha recibido respuesta alguna de ninguna.

"Por medio del presente escrito y por mi propio derecho y de conformidad con lo establecido en el Manual de Organización Municipal, en su apartado de Antecedentes tercer párrafo, capitulo de Atribuciones, vengo a solicitar la adopción de un perro, por lo que les solicito tengan a bien proporcionarme el protocolo de adopción animal de este municipio lo anterior con la finalidad de poder aportar todos y cada uno de los elemento necesarios para lograr una adopción responsable... lo anterior se solicita en virtud de que el perro es comunitario y no tiene dueño ni persona alguna que se encargue de su atención y cuidado", se lee en el documento.

CASO SIMILAR

Lo mismo ocurrió con Cristina Hernández, quien también presentó un escrito ante el Jurídico para adoptar a uno de los canes del Centro de Bienestar Animal.

Pese a las negativas recibidas, Norma asegura que no la desaniman a seguir su luchar por dar una segunda oportunidad a estos perros que, dijo, están en riesgo de ser sacrificados. "No es nada fácil (la adopción) porque no están dando ninguna posibilidad de salvar a esos animalitos", dijo doña Norma, quien espera una respuesta positiva por parte de Salud Municipal.

Recientemente la titular de Salud Municipal declaró que en Control y Bienestar Animal sí hay procesos de adopción en los que las personas adquieren responsabilidades, obligaciones y se les pide cumplir con las normas establecidas para lograr el bienestar de los animales.