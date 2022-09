Contempla proyecto ASL redes propias

El proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna contempla sus propias redes de infraestructura hidráulica en los municipios, a fin de incrementar las eficiencias.

Eduardo Fuentes Silva, director regional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo que la inversión será de mil millones de pesos y está contemplada para el próximo año, lo que se ha informado con oportunidad a los sistemas operadores en los nueve municipios.

"El proyecto contempla nuevas redes, lo estamos contemplando justamente para mejorar las eficiencias de los organismos operadores, ayudarles, la inversión va a ser 100 por ciento federal porque sabemos que los municipios, a nivel nacional, tienen un menor presupuesto, por eso es que estamos buscando que se construya un acuaférico y las propias redes de distribución, con esto se va a aumentar la eficiencia en los organismos", explicó.

En el último diagnóstico realizado al respecto, la eficiencia de los organismos operadores variaba entre 30 y 80 por ciento, es decir, algunos municipios presentaron fugas de hasta un 70 por ciento en sus redes.

"Para el caso de los organismos de agua potable, he visto muchos comentarios de diferentes personajes en el cuál dicen que no les han llegado los recursos para el abastecimiento de agua potable, pero desde que hicimos las mesas de trabajo, el año pasado, siempre se mostró el programa de inversiones, y las inversiones para los organismos operadores está contemplada para el 2023, entonces, por eso es que no han visto este recurso", comentó.

Los organismos operadores en la región cobran cerca de la mitad del agua que producen al año, en promedio, por lo que el proyecto federal les implica retos importantes en materia de eficiencia en la distribución y la reducción de las pérdidas físicas. De acuerdo a la información proporcionada por los organismos operadores a la Conagua, en el año 2019 se facturó un total de 95.487 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua potable a los usuarios de todos los sectores y el volumen producido fue de 199.538 Mm3, lo que significa que se pierde por lo menos el 52.15 por ciento del agua producida.

Las pérdidas físicas no solo se deben a la pérdida de agua en la distribución sino también a la falta de medición o la presencia de tomas clandestinas.

En el Análisis Costo Beneficio del Proyecto Agua Saludable para La Laguna se indica que los sistemas locales se han comprometido en respaldar el inicio de un Programa de Eficiencias en la medición y distribución del agua para el periodo 2021-2024, con la finalidad de incrementar la eficiencia de distribución.