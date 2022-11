Contabiliza Prodem 40 denuncias por maltrato

En un lapso de casi tres meses de Administración Municipal, la Procuraduría de la Defensa de la Mujer (Prodem) en Gómez Palacio ha registrado 40 denuncias por violencia intrafamiliar y ha emitido, en los últimos dos meses, 55 órdenes de protección a las víctimas; son las exparejas los principales generadores de violencia.

Aideé Román, titular de la Prodem, reconoció el valor que han tenido las víctimas para presentar las denuncias en contra de sus agresores, quienes no solo ejercer violencia física, sino también psicológica, la cual deja secuelas en el desarrollo de la familia.

"Estamos viendo muy buena respuesta en cuanto al valor de la denuncia; hay gente que se ha estado acercando y ha tomado el valor. Sabemos que llegar a una instancia municipal a pedir ayuda requiere de un gran esfuerzo", por lo que exhortó a los familiares y personas más cercanas a las víctimas a no tratar de inhibirlas.

"Les invitamos a que no las inhiban… que no le digan 'para qué pasas a denunciar, al rato se le pasa', no podemos permitir una situación que puede iniciar con un enojo o una molestia y que pueda desencadenar en otras cosas", recalcó la funcionaria.

Aunque también explicó que como Procuraduría no pueden obligar a las víctimas a denunciar, "no podemos obligarlas a denunciar, nuestra labor es fomentar en ellas y darles la certeza de acompañamiento, sensibilizarlas para que tome la decisión de la mejor manera".

En cuanto a las órdenes de protección dijo que entre octubre y noviembre se han emitido 55, y aclaró que previamente se realiza un diagnóstico y no son a la ligera.

"Se trabajan desde un diagnóstico… hay un protocolo que se lleva para poder otorgarlas, se evalúa la situación de la usuaria, de la persona que lo solicita, el contexto... no se hace a la ligera… es un tema que cuidamos mucho", explicó, quien agregó que se cuenta con el apoyo de Seguridad Pública, lo que ha dado tranquilidad a las víctimas de violencia.

Contra la violencia

En la actual Administración Municipal:

*La Prodem registró 40 denuncias por violencia contra las mujeres.

*De octubre a noviembre se han emitido 55 órdenes de protección a las víctimas.

*Se exhorta a la ciudadanía que es testigo de violencia familiar a que denuncie.