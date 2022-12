Consumo de contenido en México

De acuerdo con la Asociación de Internet México, las redes sociales que más se utilizan son, en este orden, WhatsApp, Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok y Twitter. Por supuesto hay más, pero esas son las más utilizadas por mexicanos, siendo las tres primeras de Meta.

También se dio a conocer el resultado de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales del IFT, donde muestran que en nuestro país ya se consumen más horas de contenido en directo (streaming) que televisión abierta. Es decir, mucha gente aún ve la TV abierta (2.5 horas) pero se limita a ver noticieros, algunas películas y telenovelas, y en streaming series de televisión y entretenimiento en general, utilizando una media de 3 horas al día.

En el mismo estudio, reconocen el 51 % de encuestados tener al menos una suscripción pagada de forma periódica, que puede ser contenido para televisión, página o aplicación. De los servicios que más se utilizan en México son: Netflix, Prime Video, Disney, Youtube Premium y Claro Video. También hay otros servicios que son muy usados y no requieren una suscripción pagada, como Youtube, Facebook, Twitter, Instagram y Tiktok.

Es cada vez más común que estemos suscritos a servicios de pago de música y televisión, hay otros sectores que aún están explorando este modelo de negocios, por ejemplo, los libros y los periódicos, en estos últimos cada vez más editores están decidiendo por modelos de pago para el acceso a la información. Hace unos pocos años la gente buscábamos películas y música en internet y se descargaba no por querer ser "pirata", sino porque no existían formas fáciles de hacerlo.

Ver el estreno de una película sólo se conseguía yendo al cine (si es que se proyectaba en tu ciudad) y luego comprando o rentando en VHS / DVD o Blu-ray en una tienda, que podía ser semanas o meses después del estreno. Un poco lo mismo era con la música, si no era por radio, apenas que llegara a la ciudad el cassette o CD. Pero ahora basta un "tap" con el dedo para comprar y ver la última película, escuchar la última canción de tu banda favorita… con una suscripción de por medio, pero con la mejor calidad y al instante.

También es cierto que estamos ante demasiada información y contenido, en el afán de competir por la atención de las audiencias, los creadores de contenido hacen cada vez más contenido chatarra, quienes la consumen cada vez prestan menos atención.

Dos buenas. Ya aprobaron los 12 días de vacaciones desde el primer año. Con la aprobación de la propuesta en la Cámara de Diputados, regresa al Senado y luego será hará la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Siendo así, a partir de enero de 2023 los trabajadores asalariados tendrán 12 días de vacaciones pagadas después de su primer año de empleo y podrán tomarlos a su consideración.

La otra buena noticia es el aumento al salario mínimo, que pasa de 172.87 a 207.44 pesos diarios, con lo cual una persona no puede ser contratada legalmente por menos de ese monto. Algunos sectores no están de acuerdo con el aumento, pero lo cierto es que por décadas estuvieron limitando el incremento a los salarios y difícilmente una familia puede subsistir con el mínimo. No es suficiente, pero es un avance el que hayan decidido aumentar en los últimos años.

